Vững từ xã, phường

Sau giải thể công an cấp huyện, công tác bảo đảm an ninh - trật tự ở cơ sở cần được triển khai thông suốt, đều khắp, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Đó mới là mục đích đặt ra, vừa để giảm cấp trung gian, vừa để cơ sở vững mạnh hơn, công an gần dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cán bộ Công an xã đến tận thôn bản vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh - trật tự. Ảnh: CAND

Ngày 28/2/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, thị xã, thành phố và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng với công an cả nước, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy giảm cấp trung gian. Mọi việc làm, bước đi trước đó đều đã được tính toán khoa học, bài bản. Đúng như tinh thần mà đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà cho biết đó là, đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình; bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Xung quanh việc không bố trí công an cấp huyện, trên mạng xã hội gần đây có những thông tin thiếu chính xác, không khách quan, và cả sự lo lắng không cần thiết. Những vấn đề này tin rằng sẽ được nhanh chóng được xua tan khi công an cấp xã được tăng cường lực lượng, bổ sung chức năng, nghiệp vụ, năng suất, hiệu quả làm việc rồi sẽ bằng hai, bằng ba...

Thực tế chứng minh công an cấp xã từ khi được bố trí lực lượng chính quy đã giải quyết rất nhiều vấn đề, vụ việc quan trọng, giữ vững trật tự, đảm bảo an ninh cơ sở góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh của tỉnh. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, lực lượng công an xã chính quy đã được tôi rèn và tiếp tục khẳng định là “thanh bảo kiếm sắc bén“,”lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với phương châm "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh - trật tự tại địa phương; công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề theo chức năng ngay từ đầu và tại cơ sở. Vì thế, tinh thần đặt ra lúc này là các đơn vị công an xã phải bắt tay ngay vào công việc, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng lúc “giao thời” để vi vi phạm pháp luật.

Khi tư tưởng đã thông suốt, bộ máy thêm hoàn thiện, chắc chắn công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ vững ngay từ xã, phường và ngày càng tốt hơn.

Thái Minh