{title} Tăng cường bảo vệ địa bàn biên giới, ven biển trong dịp Tết Độc lập Nhằm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn địa bàn khu vực biên giới, trong dịp Tết độc lập, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ an toàn địa bàn. Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với UBND xã Trung Lý tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung về phòng, chống ma túy cho 70 lượt người dân bản Tung, xã Trung Lý. Cũng nhân dịp này, đơn vị đã tặng 120 bộ quần áo cho Nhân dân và học sinh trên địa bàn bản Tung, xã Trung Lý. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thanh Hóa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, anh ninh biên giới. Ngày 31/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân tại khu Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát giao nộp 5 súng tự chế và 4 dao, kiếm tự chế. Phối hợp với các lực lượng tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, địa bàn biên giới, ven biển; chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào trong trao đổi thông tin, tuần tra bảo vệ biên giới, để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép... Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với lực lượng Công an, dân quân, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh và làm tốt công tác đảm bảo, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới. Quốc Toản (CTV)

Quốc Toản (CTV)