Huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm ANTT Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyến tàu tập kết

Vào tối nay 1/9, tại Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc (TP Sầm Sơn) sẽ diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyến tàu tập kết (1954 - 2024) với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra thực địa việc bố trí lực lượng, triển khai phương án bảo đảm ANTT tại Khu vực tổ chức cầu truyền hình trực tiếp.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử to lớn nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam năm xưa đã không quản ngại hy sinh gian khổ ra Bắc học tập, công tác, xây dựng hậu phương miền Bắc vững chắc, chuẩn bị lực lượng tiến tới giải phóng miền Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu: TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Đồng Tháp.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình tại điểm cầu truyền hình ở TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa và Công an TP Sầm Sơn phối hợp với các lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ trước, trong và sau khi diễn ra cầu truyền hình.

Theo phương án, đúng 16h30’ ngày 1/9 các lực lượng tăng cường sẽ có mặt tại 45 tổ, chốt kiểm soát ở các khu vực trọng điểm, tập trung đông người như: Khu vực sân khấu chính diển ra cầu truyền hình trực tiếp, Đại lộ Nam sông Mã, đường Thanh niên, đường vào Khu tưởng niệm... để triển khai nhiệm vụ. Riêng trên tuyến Đại lộ Nam sông Mã, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an TP Sầm Sơn thành lập các điểm chốt kiểm soát giao thông và các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến trọng điểm để điều tiết, hướng dẫn và phân luồng, phân tuyến bảo đảm trật tự ATGT; hạn chế và cấm một số phương tiện giao thông ra vào khu vực diễn ra cầu truyền hình.

Với tầm vóc to lớn của sự kiện, xác định công tác bảo đảm ANTT có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, tại buổi quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT điểm Cầu truyền hình trực tiếp, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu và Nhân dân cũng như các hoạt động diễn ra tại điểm cầu trực tiếp. Do đó các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa cho nhiệm vụ, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ cần phải giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, bám sát vị trí được phân công và thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

