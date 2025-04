Tạm giữ hình sự bảo mẫu bạo hành trẻ 20 tháng tuổi ở Quảng Nam

Công an ra quyết định tạm giữ hình sự bảo mẫu ở Quảng Nam đánh trẻ mầm non để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Công an tạm giữ hình sự bảo mẫu đánh trẻ mầm non. Ảnh: Công an Quảng Nam

Tối ngày 12/04/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với N.N.U.L (SN 1995, thường trú: xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: N.N.U.L là chủ nhóm trẻ gia đình Con Cưng được phép hoạt động với quy mô 7 trẻ trở lại tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo văn bản cho phép hoạt động của UBND xã Quế Mỹ.

Ngày 11/4/2025, nhóm trẻ Con Cưng của N.N.U.L nhận giữ trẻ từ 21-24 tháng tuổi, L là người trực tiếp chăm sóc trẻ. Khoảng 11h00 cùng ngày, sau khi cho trẻ ăn xong thì L. cho trẻ ngủ trưa. Đến khoảng 11h55 cùng ngày, có 2 trẻ là cháu N.P.Đ.K (SN 2023) và cháu N.L.H.N (SN 2023) thức dậy khóc.

Dỗ một lúc nhưng hai cháu không nín nên L. bực tức và đã có hành vi vi bạo hành cháu N.L.H.N và cháu N.P.Đ.K, nhắc nhở để các cháu ngừng khóc, đi ngủ. Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại, và đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ huynh của cháu N.P.Đ.K đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, N.N.U.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Đến nay, tình hình sức khỏe 2 cháu đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, trong sáng ngày 14/2, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện phối hợp UBND xã Quế Mỹ đến thăm, động viên gia đình và nắm tình hình sức khỏe của 2 cháu; đồng thời chỉ đạo UBND xã Quế Mỹ ra thông báo tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ này.

Hình ảnh bà L bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Con Cưng được camera ghi lại.

Cũng trong ngày 14/2, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn 224/BMTE-BV gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân và cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc như phản ánh khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối hành vi vi phạm quyền trẻ em; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo đảm quyền trẻ em theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em; không để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em; báo cáo kết quả về Cục Bà mẹ và Trẻ em (địa chỉ: số 35 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ) trước ngày 15/4/2025 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 11/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh bảo mẫu đánh trẻ mầm non. Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút ngày 11/4.

Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì một người được cho là nữ bảo mẫu đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước. Sau đó, người này tiến lại cầm một chân của một cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào cháu bé.

Clip thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi đánh trẻ dã man của nữ bảo mẫu.

Nhóm trẻ Con Cưng được cấp phép từ năm 2020, chỉ được giữ tối đa 7trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, theo đoạn video trích xuất từ camera, thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 12 trẻ đang được gửi tại đây.

