(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-11, Công an thành phố Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.