08:54 26/03/2020

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” do Lê Thế Thắng, sinh năm 1979, ở thôn Thống Nhất, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa cầm đầu,...