Bắt giữ đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy

Thông tin từ Công an xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trịnh Văn Chương.

Trước đó, Công an xã Ngư Lộc nhận được tin báo của người dân về việc tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Theo trình báo, kẻ gian đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp một xe máy Wave - RS.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngư Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Sau 2 ngày tập trung điều tra, Công an xã Ngư Lộc đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Trịnh Văn Chương, sinh năm 1993, ở thôn Đa Phạm, xã Ngư Lộc.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Chương khai nhận, do không có công ăn việc làm nên thường xuyên đi lang thang, lợi dụng sơ hở của người dân trong quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là xe máy để trộm cắp. Sau khi gây ra vụ trộm cắp xe máy nêu trên, Trịnh Văn Chương bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Quốc Hương