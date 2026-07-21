Sun Property giới thiệu dự án hội tụ “chất” sống lễ hội và nghỉ dưỡng song hành tại trung tâm Bãi Cháy

Với chủ đề “Một nhịp lễ hội - Một miền an nhiên”, sự kiện giới thiệu Sun Festo Town khắc họa phong cách sống mới với “động” và “tĩnh” song hành: mở cửa là lễ hội, trở về là không gian nghỉ dưỡng an nhiên giữa vịnh di sản.

Sự kiện giới thiệu Sun Festo Town thu hút đông đảo giới đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Không gian “Một nhịp lễ hội - Một miền an nhiên”

Hơn 800 khách mời đến với Ballroom Hồng Quảng (Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre) chiều 18/7 cảm nhận bầu không khí lễ hội ngay từ những bước chân đầu tiên. Màn hình LED cỡ lớn ấn tượng, hệ thống ánh sáng hiện đại cùng photobooth và sân khấu mang tông đỏ chủ đạo.

Với chủ đề “Một nhịp lễ hội - Một miền an nhiên”, sự kiện không đơn thuần giới thiệu tới công chúng dự án mới mà còn đưa các khách mời bước vào hành trình trải nghiệm nhịp sống hiện hữu tại Sun Festo Town, nằm trong “kinh đô lễ hội” Sun Elite City.

Đại diện Sun Property giới thiệu dự án tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sỹ đã tái hiện lại truyền thuyết Rồng thiêng – nguồn cảm hứng sẽ được đưa vào thiết kế Công viên Lễ hội với 7 “viên ngọc” tượng trưng cho 7 phân khu đa trải nghiệm, hứa hẹn “thắp sáng” Bãi Cháy với những “tọa độ” vui chơi – giải trí – nghệ thuật hoàn toàn mới. Trong tiếng trống Yosakoi rộn ràng, “viên ngọc thứ 8” mang tên Sun Festo Town hiện lên với sự kết tinh từ vẻ đẹp trời ban của vịnh Hạ Long; sự tinh tế, nhẹ nhàng của tiện ích onsen cao tầng với nguồn khoáng nóng tự nhiên Quang Hanh hòa cùng nhịp sống sôi động của Bãi Cháy.

“Nếu bên ngoài là dòng chảy không ngừng của lễ hội, thương mại và giải trí thì phía sau cánh cửa mỗi căn hộ lại là một miền nghỉ dưỡng riêng tư, nơi cư dân tìm lại sự cân bằng sau những trải nghiệm sôi động. Chính sự đối lập ấy đã trở thành điểm nhấn của dự án”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Điều gì tạo nên sức hút?

Sun Festo Town tọa lạc tại vị trí trung tâm, hưởng trọn hệ tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp của “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property.

Nếu phần trình diễn mở màn giúp khách mời cảm nhận nhịp sống Festival Living bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thì phần thuyết trình của đại diện Sun Property cùng những thước phim giới thiệu dự án đã lý giải vì sao Sun Festo Town được kỳ vọng trở thành tâm điểm mới của Sun Elite City.

Được phát triển tại vị trí được ví như “ngã tư giao thương” của Sun Elite City, Sun Festo Town sở hữu lợi thế hiếm có khi cận kề Công viên Lễ hội do “gã khổng lồ kiến trúc” Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế. Với 7 phân khu chủ đề tựa 7 “viên ngọc”, kết nối thành một hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ lễ hội, vui chơi, mua sắm, ẩm thực,... nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm hẹn bốn mùa, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, duy trì dòng khách ổn định quanh năm cho toàn khu vực.

Với lợi thế “tọa độ vàng”, du khách và cư dân dễ dàng kết nối tới Quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, bãi biển Bãi Cháy, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng chuỗi lễ hội, sự kiện nghệ thuật diễn ra quanh năm.

Sun Festo Town sở hữu hệ tiện ích Onsen đẳng cấp với dòng khoáng nóng từ Quang Hanh. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của Sun Festo Town không chỉ là nhịp sống lễ hội bên vịnh di sản, mà là sự cân bằng giữa “động” và “tĩnh” bởi không gian nghỉ dưỡng cao cấp và hệ tiện ích wellness riêng biệt ngay trong nội khu.

Điểm nhấn là tổ hợp cao tầng Onsen với dòng khoáng nóng tự nhiên khai thác từ Quang Hanh chứa hàm lượng Brom cao và được đánh giá đạt chuẩn trị liệu sánh ngang nhiều nguồn khoáng tại Nhật Bản. Sau một ngày vui chơi, dạo bước giữa các lễ hội ven biển, tận hưởng những màn trình diễn nghệ thuật hay hòa mình vào không khí sôi động của kinh tế đêm, cư dân Sun Festo Town có thể trở về không gian riêng tư để thư giãn trong làn nước khoáng nóng tự nhiên, tận hưởng sự tĩnh tại.

Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp gia tăng thời gian lưu trú, mở rộng tệp khách và giảm sự phụ thuộc vào tính mùa vụ vốn là bài toán chung của nhiều điểm đến du lịch biển.

“Cơn mưa” chốt đơn tại sự kiện

Sau thước phim giới thiệu, sức hút của Sun Festo Town nhanh chóng được kiểm chứng. Không khí tại hội trường liên tục được đẩy lên cao khi các chuyên viên kinh doanh cập nhật tình hình giao dịch, nhiều khách hàng quyết định “xuống cọc” ngay tại sự kiện.

Gần như toàn bộ quỹ căn hộ đợt 1 đã được khách “đặt cọc” ngay tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.

Chia sẻ sau khi hoàn tất booking, anh Nguyễn Minh Hoàng, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết: “Hệ sinh thái Sun Elite City đã, đang và sẽ tiếp tục giúp Bãi Cháy trở thành một điểm đến bốn mùa. Với Sun Festo Town, dù để ở hay kinh doanh lưu trú đều là sự lựa chọn tuyệt vời”.

Có thể nói, nếu màn trình diễn mở màn tái hiện một ngày sống tại Sun Festo Town bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thì hình ảnh hàng trăm khách hàng tìm hiểu sản phẩm và xuống tiền ngay tại sự kiện chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của mô hình “Festival Living”.

Với Sun Festo Town, Sun Property đang từng bước hoàn thiện bức tranh Sun Elite City – nơi lễ hội, nghỉ dưỡng và trải nghiệm được kết nối trong một hệ sinh thái vận hành bốn mùa, mở ra kỳ vọng về một chuẩn sống và chuẩn đầu tư mới bên vịnh di sản.

Tùng Dương (LN)