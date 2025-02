So sánh Samsung S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max: những khác biệt

Trong bài viết này, hãy cùng nhau so sánh Samsung S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max để xem đâu là chiếc điện thoại thông minh được mong đợi trong năm nay. Liệu thiết kế đột phá, camera siêu khủng của Samsung có đủ sức đánh bại hiệu năng mượt mà và hệ sinh thái của Apple? Hãy cùng đi sâu vào cuộc so sánh chi tiết để tìm ra câu trả lời.

Cả Samsung Galaxy S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max đều là những flagship cao cấp của hai thương hiệu hàng đầu. Mỗi mẫu sản phẩm đều mang đến những cải tiến về thiết kế, camera, hiệu năng và nhiều tính năng đặc biệt.

Thiết kế và chất liệu hoàn thiện

Flagship Samsung S25 mới nhất nổi bật với thiết kế tinh tế, viền màn hình siêu mỏng và các góc bo tròn hiện đại. Với tấm kính cường lực Gorilla Glass Armor 2, điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra không chỉ bền bỉ ấn tượng mà còn chống phản chiếu hiệu quả khi sử dụng ở nơi ánh sáng mạnh. Với 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm 3 phiên bản độc quyền, S25 Ultra cho thấy sự đa dạng và cá nhân hóa cao.

Thiết kế và chất liệu Samsung S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max lại chọn chất liệu titan cao cấp giúp máy vừa bền bỉ vừa nhẹ. Mặt lưng kính nhám chống bám vân tay, kết hợp với thiết kế tối giản đặc trưng tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Cả hai đều sở hữu thiết kế cao cấp, nhưng S25 Ultra ghi điểm với viền màn hình siêu mỏng, trong khi iPhone 16 Pro Max lại gây ấn tượng nhờ chất liệu titan nhẹ và bền.

Màn hình và hiệu năng

Khi so sánh Samsung S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max thì màn hình và hiệu năng là hai thứ được so sánh quyết liệt. S25 Ultra có màn hình 6.9 inch tràn viền, sử dụng công nghệ AMOLED 2X cùng với viền bezel mỏng mang đến cảm giác gần như không viền. Trong khi đó, iPhone thì có màn hình 6.9 inch, đi kèm công nghệ ProMotion với tần số quét 120Hz.

Bên cạnh S25 Ultra, phiên bản Plus năm nay cũng có sự nâng cấp về màn hình. Cụ thể Samsung Galaxy S25 Plus có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch viền mỏng hơn S24 Plus đáng kể.

So sánh màn hình, hiệu năng của S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max.

Còn về hiệu năng, S25 Ultra với chip Snapdragon 8 Elite và RAM 2GB, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ. Hệ điều hành One UI 7 trên nền Android 15 cung cấp giao diện trực quan và cập nhật liền mạch. 16 Pro Max sử dụng chip A18 Pro mạnh mẽ của Apple cùng sự tối ưu hóa giữa phần cứng và iOS 18 giúp trải nghiệm mượt mà và ổn định.

Camera

Bên cạnh những yếu tố trên, thì camera là một phần được đông đảo người dùng quan tâm. Samsung Galaxy S25 Ultra trang bị hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính 200MP và camera Ultrawide 50MP mới, giúp chụp ảnh sắc nét và chi tiết. Hệ thống zoom quang học và tele hỗ trợ tốt cho các bức ảnh từ xa.

iPhone 16 Pro Max có camera Ultra Wide 48MP chuyên chụp cận cảnh sắc nét và quay phim 4K Dolby Vision, đem lại chất lượng video chuyên nghiệp. Hệ thống camera của iPhone cũng được hỗ trợ bởi nút điều khiển chuyên biệt, giúp thao tác dễ dàng hơn.

S25 Ultra sẽ phù hợp với người yêu thích chụp ảnh đa dạng góc độ và độ phân giải cao. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max hướng đến quay phim và chụp ảnh cận cảnh với tính năng tối ưu thông minh.

Thời lượng pin

Về thời lượng pin, đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc so sánh Samsung S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max. Samsung Galaxy S25 Ultra được trang bị viên pin siêu lớn 5000mAh cùng sạc nhanh 45W. Bên cạnh đó, với chip Snapdragon 8 Elite thì thiết bị sẽ mang lại hiệu suất cao nhờ tối ưu hóa năng lượng.

Năm nay thì iPhone 16 Pro Max đã cải tiến pin với thời gian xem video liên tục lên đến 33 giờ. Cùng với sự bổ trợ từ A18 Pro thì máy sẽ hoạt động ổn định và tiêu thụ điện năng hợp lý. Nhìn chung thì cả hai sản phẩm đều có thời lượng pin tốt và khả năng on-screen cao.

Giá S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max bao nhiêu? Nên mua sản phẩm nào?

Cả hai sản phẩm đều thuộc phân khúc cao cấp, mang lại giá trị tương xứng với những gì mà nó mang lại. Trên thị trường hiện nay, giá S25 Ultra khoảng từ 29,99 triệu cho bản 12GB 256GB trong khi giá iPhone 16 Pro Max 256GB từ 32,79 triệu đồng (tham khảo website CellphoneS.com.vn). Mức giá này chưa bao gồm các ưu đãi trợ giá lên đời hoặc voucher tặng kèm.

Như vậy, nếu bạn yêu thích màn hình viền siêu mỏng và hệ thống camera đa năng, S25 Ultra sẽ là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, 16 Pro Max với hệ sinh thái iOS tối ưu và khả năng quay phim sẽ phù hợp với người dùng yêu thích trải nghiệm ổn định của Apple.

Tham khảo giá bán Galaxy S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max tại CellphoneS.

Qua bài so sánh Samsung S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max này, ta thấy mỗi chiếc điện thoại đều có những thế mạnh riêng. Cuối cùng, sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhu cầu sử dụng và hệ sinh thái mà bạn đã gắn bó. Dù bạn chọn bên nào, cả hai chiếc điện thoại này đều là những đỉnh cao của công nghệ di động hiện nay, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng!

