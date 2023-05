SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Thành tích ngày 8.5: 15 HCV, 10 HCB, 3 HCĐ 15 HCV: 1. Đồng đội Nguyễn Thị Ngoan, Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm (nội dung đồng đội nữ kumite môn karate). 2. Đồng đội Chu Văn Đức, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiển, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển (nội dung đồng đội nam kumite môn karate). 3. Đồng đội Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (nội dung tự vệ nữ môn vovinam). 4. Đồng đội Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang (nội dung đồng đội nam môn thể dục dụng cụ). 5. Phạm Thị Phượng (nội dung đối kháng nữ hạng cân 45 kg môn kun bokator). 6. Bùi Thị Thảo Ngân (nội dung đối kháng hạng cân 65 kg nữ môn vovinam). 7. Nguyễn Thị Thanh Tiền (nội dung đối kháng hạng cân 50 kg nữ môn kun bokator). 8. Nguyễn Thị Oanh (nội dung chạy 5.000 m nữ môn điều kinh); 9.Trần Thị Tuyết Mai (nội dung đối kháng hạng cân 55 kg nữ môn kun bokator); 10. Trần Võ Song Thương (nội dung đối kháng hạng cân 60 kg nữ môn kun bokator); 11. Nguyễn Huy Hoàng (nội dung 1.500 m tự do môn bơi); 12. Trần Hưng Nguyên (nội dung 400 m hỗn hợp môn bơi); 13. Huỳnh Văn Cường (nội dung đối kháng hạng cân 65 kg nam môn kun bokator); 14. Đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn (tiếp sức hỗn hợp 4x400 m); 15. Ngô Đức Mạnh (nội dung đối kháng hạng cân 70 kg nam môn kun bokator) 10 HCB: 1. Huỳnh Khắc Nguyên (tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp môn vovinam). 2. Lê Thanh Tùng (cá nhân toàn năng nam môn thể dục dụng cụ). 3. Ngần Ngọc Nghĩa (nội dung chạy 200 m nam môn điền kinh). 4. Trần Thị Nhi Yến (nội dung chạy 200 m nữ môn điền kinh). 5. Phạm Thị Hồng Lệ (nội dung chạy 5.000 m nữ môn điều kinh); 6.Lương Đức Phước (nội dung 1.500 m nam môn điền kinh); 7.Nguyễn Văn Hoài (nội dung ném lao môn điền kinh); 8.Nguyễn Hữu Kim Sơn (nội dung 1.500 m tự do nam môn bơi); 9. Nguyễn Hoàng Yến Nhi (nội dung carom 3 băng nữ môn billiard); 10. Đồng đội nam Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Yên, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh (nội dung tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp môn vovinam). 3 HCĐ: 1. Đồng đội Danh Sà Phanl, Ngô Ron (đôi nam môn bi sắt). 2. Đinh Phương Thành (cá nhân toàn năng nam môn thể dục dụng cụ); 3. Nguyễn Thúy Hiền (nội dung 100 m tự do nữ môn bơi).