Sẽ cập nhật lên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, liên quan đến đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả vừa được phát hiện, Cục đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cung cấp thông tin các sản phẩm công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của các công ty nói trên để phục vụ công tác điều tra nhằm xác minh, làm rõ các sản phẩm bị thu giữ.

Một số mặt hàng thực phẩm giả được cơ quan chức năng thu được. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm liên quan như hình ảnh sản phẩm thông tin báo chí đã đăng nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật thông tin trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành công văn số 790/ATTP-SP ngày 18/4/2025 về tăng cường kiểm tra hậu kiểm thực phẩm giả, kém chất lượng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố.

Trước đó ngày 16/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả.

Đường dây trên do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, cư trú tại số 1, LK 11, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng khai, đã thành lập 17 công ty trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước./.

Theo TTXVN