Sạt lở nghiêm trọng, bờ suối tiến sát nhà dân xã Thanh Quân

Do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão gần đây, tình trạng sạt bờ suối tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân đã cuốn trôi nhiều nương lúa, vườn cây, ao cá, công trình phụ của đồng bào theo dòng nước dữ. Thông tin bão số 9 và số 10 vừa hình thành có khả năng gây mưa lớn ảnh hưởng đến đất liền khiến nhiều hộ đồng bào Thái sinh sống ven suối lại thấp thỏm lo âu.

Điểm sạt bờ suối ở thôn Thống Nhất xuất hiện từ đợt mưa sau bão số 3, lớn dần trong các đợt bão số 5 và số 7.

Tình trạng sạt lở bờ suối qua thôn Thống Nhất nơi khởi nguồn của dòng sông Chàng đã diễn ra nhanh và phức tạp.

Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 500m, trong đó có khoảng 340m sạt nghiêm trọng.

Nhiều công trình phụ của đồng bào như chuồng chăn nuôi, nhà vệ sinh, tường rào đã đổ ụp xuống dòng nước từ những cơn bão trước. Những phần còn lại cũng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Những vết sạt cao, đang biễn biến phức tạp.

Dòng chảy lớn khiến những “miệng hà bá” sâu hoắm ngày càng tiến gần vào khu dân cư, chỉ còn sát móng một số nhà dân vỏn vẹn hơn 3m...

Dấu tích các công trình xây dựng của người dân bị sạt lở xuống dòng suối.

Những ngày qua, 5 ha đất sản xuất nông nghiệp tại bãi bồi ven bờ đang đổ sụp xuống suối khiến 6 ao nuôi cá hư hỏng...

Hiện tình trạng sạt lở đang tiếp tục ăn sâu và diện tích đất canh tác của người dân.

Đoạn suối qua thôn Thống Nhất có đặc điểm chảy thốc thẳng vào khu dân cư.

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết: “Trước tình hình sạt lở bờ suối ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Thanh Quân cũng vừa có văn bản báo cáo cấp trên và đề nghị có giải pháp hỗ trợ. Trong các đợt mưa lũ sau bão gần đây, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, xã đều phải triển khai lực lượng hỗ trợ và yêu cầu các hộ tạm di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền và Nhân dân địa phương rất mong mỏi có một dự án kè suối để bảo đảm an toàn trong mỗi mùa mưa lũ ”.

Thông tin từ UBND xã Thanh Quân, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và 5 liên tục gây mưa lớn trên địa bàn, nước lũ trên thượng nguồn đổ về khe suối gây sạt lở nghiêm trọng đoạn qua thôn Thống Nhất. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 500m, trong đó có khoảng 340m sạt nghiêm trọng, sát các hộ dân. Những ngày qua, 5 ha đất sản xuất nông nghiệp tại bãi bồi ven bờ suối đang đổ sụp xuống suối, 6 ao nuôi cá hư hỏng... Hiện có 10 hộ dân đang sinh sống dọc cung sạt có nguy cơ mất an toàn, trong đó có 4 hộ trong diện vô cùng cấp thiết và nguy hiểm khi các điểm sạt chỉ còn cách nhà ở từ 3m - 4m.

Nhóm PV Thời sự