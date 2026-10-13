Samsung Tab S12 Ultra: Tâm điểm dòng Samsung Tab S12 có gì hot?

Galaxy Tab S12 Series được Samsung ra mắt tại Việt Nam ngày 30/09/2026 với 2 model Ultra và Plus, cùng mở bán từ ngày 07/10/2026. Bản Ultra thu hút sự chú ý nhờ màn hình lớn 14,6 inch đi cùng độ mỏng thân máy ấn tượng chỉ 5,1 mm. Máy còn dùng chip MediaTek Dimensity 9500 cùng nhóm tính năng Galaxy AI trên giao diện One UI 9.

Galaxy Tab S12 Ultra có gì nổi bật trong dòng Galaxy Tab S12?

Galaxy Tab S12 Ultra là phiên bản màn hình lớn hơn của dòng máy tính bảng mới, phục vụ cả học tập, làm việc lẫn sáng tạo nội dung. Những thay đổi đáng chú ý của máy nằm ở tính năng AI, hiệu năng, thiết kế và thời lượng pin.

Galaxy AI và Photoshop cài sẵn trên máy

Tab S12 Ultra chạy Android 17 với giao diện One UI 9 và được tích hợp tính năng Trợ lý Note (Note Assist) để tóm tắt nhanh các ghi chú trong Samsung Notes. Chế độ Multi Window của máy chia màn hình thành tối đa 3 cửa sổ, giúp người dùng vừa mở bài giảng, vừa ghi chú bằng S Pen và hỏi Gemini về nội dung chưa rõ.

Photoshop cài sẵn, Multi Window chia tối đa 3 cửa sổ.

Theo Samsung, dòng Galaxy Tab S12 là tablet Android đầu tiên được cài sẵn Adobe Photoshop, đi kèm các công cụ AI tạo sinh như Generative Fill và Image to Video. Người sở hữu dòng máy này được dùng miễn phí gói Photoshop Premium dành cho thiết bị di động trong 4 tháng, kèm 6 tháng dùng thử gói Google AI Pro.

Chip Dimensity 9500 cùng tản nhiệt buồng hơi 3D

Theo Samsung, chip MediaTek Dimensity 9500 tiến trình 3 nm trên Tab S12 Ultra cho hiệu năng CPU cao hơn 19% và GPU cao hơn 17% so với Tab S11 Ultra. Bộ xử lý AI (NPU) của chipset này nhanh hơn tới 61% so với đời trước, giúp các tác vụ AI chạy trực tiếp trên máy như tóm tắt ghi chú trong Samsung Notes, nhận diện chữ viết S Pen và xử lý đồ họa phản hồi mượt mà hơn.

Máy được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi thiết kế 3D thay cho buồng hơi phẳng trên Galaxy Tab S11 Ultra, giúp hiệu năng ổn định hơn khi chạy tác vụ nặng. Nếu thường lưu nhiều video và dự án thiết kế, người dùng có thể mở rộng bộ nhớ trong 256 GB của máy bằng thẻ microSD dung lượng đến 2 TB.

Thân máy mỏng 5,1 mm, màn hình 14,6 inch

Samsung giới thiệu Galaxy Tab S12 Ultra là mẫu Galaxy Tab mỏng hàng đầu của hãng khi thân máy chỉ dày 5,1 mm với khối lượng 692 gram ở bản Wi-Fi. Với độ mỏng này, bạn dễ dàng cho máy vào balo hoặc túi xách cùng bao da bàn phím khi mang theo đi học, đi làm mỗi ngày.

Dày 5,1 mm, bản Wi-Fi nặng 692 gram, dễ cho vào balo.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 14,6 inch của máy có tần số quét 120 Hz, giúp thao tác cuộn trang và nét vẽ bằng S Pen hiển thị mượt hơn. Màn hình này đạt độ sáng 1.000 nit ở chế độ High Brightness Mode, giúp bạn quan sát tài liệu rõ ràng ngay cả khi làm việc dưới trời nắng gắt.

Pin 11.600 mAh, sạc nhanh 45 W

Galaxy Tab S12 Ultra dùng viên pin 11.600 mAh và được Samsung công bố cho thời gian phát video lên đến 23 giờ trong một lần sạc. Lưu ý rằng con số này là ước tính của Samsung khi phát video 720p lưu sẵn trên máy, nên thời lượng thực tế còn thay đổi theo độ sáng màn hình và cách dùng.

Theo Samsung, máy có thể được sạc từ 0 lên 100% trong khoảng 95 phút khi dùng củ sạc 45 W, nên bạn có thể cắm sạc trong giờ nghỉ trưa để kịp dùng cho buổi chiều. Cần lưu ý rằng củ sạc 45 W được Samsung bán riêng, vì vậy người mua chưa có sẵn bộ sạc phù hợp nên tính thêm khoản này khi chọn máy.

Mua Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Tab S12 Plus chính hãng tại CellphoneS

Với giá đề nghị từ 34.990.000 đồng đến 39.990.000 đồng cho 2 model, người mua dòng Tab S12 thường cân nhắc kỹ nơi mua để nhận đủ quyền lợi chính hãng. Tại CellphoneS, bạn có thể chọn mua 2 mẫu tablet này với các quyền lợi sau:

• Trả góp 0%: Người mua có thể chia nhỏ khoản chi cho máy tính bảng cao cấp theo từng tháng nhờ chương trình trả góp 0% tại CellphoneS.

• Quyền lợi Smember: Thành viên Smember có thể nhận thêm ưu đãi theo hạng thành viên khi mua máy và tích điểm cho các lần mua sau.

• Giao nhanh miễn phí: Đơn hàng từ 300.000 đồng được giao nhanh miễn phí, thuận tiện khi bạn đặt mua máy trực tuyến.

• Quà tặng ứng dụng: Khi sở hữu Galaxy Tab S12 Plus và Ultra, người dùng sẽ có cơ hội nhận gói quà tặng ứng dụng như Google AI Pro 6 tháng và Photoshop 4 tháng, với tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng.

• Bảo hành chính hãng: Máy được phân phối chính hãng và bảo hành theo chính sách của Samsung Việt Nam, kèm tư vấn chọn phiên bản và phụ kiện phù hợp tại cửa hàng.

Máy mới kèm 6 tháng Google AI Pro, 4 tháng Photoshop.

Dòng Galaxy Tab S12 phù hợp với người cần một chiếc máy tính bảng màn hình lớn để vừa học tập, làm việc vừa vẽ, chỉnh ảnh bằng bút S Pen. Nếu ưu tiên không gian hiển thị rộng và thời lượng pin dài, bản Ultra là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu muốn một chiếc máy gọn nhẹ hơn để mang theo hằng ngày, bản Plus sẽ phù hợp hơn.

Nguồn: Cellphones.com.vn