Ra quân Năm An toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn ở cả 3 tiêu chí

Sáng 17/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025, tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm cả ba tiêu chí tai nạn giao thông.

Ra quân Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xây dựng kế hoạch Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Phát biểu phát động ra quân, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết, năm 2024, nhu cầu giao thông và số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng nhanh, vượt xa tốc độ phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải công cộng, tạo áp lực rất lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông .

Với sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số người chết do tai nạn giao thông giảm, số vụ tai nạn do vi phạm nồng độ cồn trong các dịp cao điểm tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); kinh tế-xã hội tăng trưởng nhanh đi kèm là hoạt động giao thông vận tải tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Năm An toàn giao thông 2025 đặt ra 3 mục tiêu lớn, phấn đấu kéo giảm tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân và giảm thiểu ùn tắc.

Năm An toàn giao thông 2025 đặt ra 3 mục tiêu lớn, gồm: Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; khắc phục tình trạng ùn tắc, ô nhiễm từ các hoạt động giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn trên cả nước, trục giao thông chính và đầu mối giao thông trọng điểm.

“Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025 được tổ chức trong bối cảnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều thay đổi. Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ đồng loạt được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã có tác động rất lớn, rộng khắp trên cả nước; làm thay đổi thái độ, hành vi của người tham gia giao thông theo hướng tích cực hơn, nhất là việc chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cùng với đó, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như hạ tầng giao thông, tổ chức điều hành giao thông, phát triển giao thông công cộng,...”, ông Lê Kim Thành nhận định.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và địa phương, triển khai quyết liệt, hiệu quả ngay trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025.

Trong đó, tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong việc chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về giao thông nói riêng.

Thứ 2, thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.

Thứ 3, kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lái xe khi đã uống rượu bia, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, và các hành vi nguy hiểm khác... Áp dụng hình thức “số hóa” trong xử lý vi phạm như phạt nguội qua camera giám sát và tăng cường sự hỗ trợ từ người dân, giúp chuyển từ tư duy “chống chế để không bị phạt” sang tư duy “tuân thủ để bảo vệ an toàn cho mình và cho người khác”.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai Năm An toàn giao thông phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của mình, triển khai hiệu quả ngay trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025.

Thứ 4, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông; tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải.

Cuối cùng, tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông đô thị; tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, linh hoạt bằng giải pháp công nghệ; ưu tiên phát triển các loại hình giao thông công cộng.

Theo Báo Nhân Dân