Huyện Vĩnh Lộc triển khai phương án chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự

Sáng 26-5, Ban Chỉ đạo An ninh trật tự huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị triển khai phương án chuyển hóa địa bàn phức tạp về An ninh trật tự (ANTT). Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 13 điểm cầu của 13 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo Công an huyện triển khai Thông tư 45/2022/TT-BCA ngày 1-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường, xã, thị trấn”; Quan điểm chỉ đạo và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn; Công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội (TTXH) của Huyện ủy Vĩnh Lộc và Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTXH.

Hình ảnh tại các điểm cầu các xã, thị trấn.

Thông qua phương án nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể đối với công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm, giải quyết mâu thuẫn, quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư,… phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm. Tăng cường đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã nêu ý kiến nhằm làm rõ, cụ thể thêm những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển hoá địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về ANTT.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo an ninh trật tự huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng để Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tự ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung chuyển hoá đối với 3 địa bàn xã. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong Nhân dân về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “khu dân cư, dòng họ tự quản về an ninh trật tự”,… Qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, ổn định địa bàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lê Thu