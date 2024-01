Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Ngày 8/1, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2024. Đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS 6 tỉnh và các cơ quan Quân khu.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu quán triệt Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024.

Nổi bật, là đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian, quân số; kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ được nâng lên. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, tạo sức lan tỏa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và đột phá năm 2023 của Đảng ủy Quân khu “về điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu thảo luận.

Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Quân khu 4 xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các cấp và “thế trận lòng dân” vững chắc; xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện cải cách hành chính quân sự, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong LLVT Quân khu.

Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng các cấp và Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tập trung thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập; chấp hành kỷ luật và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở”.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đã tin yêu, đùm bọc, che chở, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị Đảng ủy Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng, Luật phòng thủ dân sự; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Quân khu và thực tiễn địa bàn các tỉnh; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng, các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng bảo vệ chủ quyền trên các hướng và thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo, cảnh báo giảm nhẹ và sẵn sàng ứng phó khắc phục kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa - đây là nhiệm vụ “chiến đấu” của Quân đội trong thời bình; không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương huy động, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ, các chương trình, đề án kinh tế - xã hội gắn với QP, AN; bố trí ngân sách đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ cấp huyện, tỉnh. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng bộ đội địa phương, DBĐV, DQTV, nhất là dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các chốt chiến đấu dân quân thường trực trên biên giới đất liền.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm trong mọi tình huống khó khăn, phức tạp, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phát huy truyền thống Khu 4 anh hùng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao...

Trần Dũng (CTV)