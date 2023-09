Đại đội bảo vệ biên giới 214 (Lào) thăm, tặng quà các đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Đoàn cán bộ Đại đội bảo vệ biên giới 214 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Công an huyện Viêng Xay (Hủa Phăn, Lào) đã sang thăm, chúc mừng các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát, gồm: Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Cửa khẩu Tén Tằn.

Đại đội bảo vệ biên giới 214 (Lào) tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn.

Chỉ huy Đại đội bảo vệ biên giới 214, Công an huyện Viêng Xay (Lào) và lãnh đạo Đồn Biên phòng Quang Chiểu trao đổi về công tác phối hợp giữa hai bên.

Đại đội bảo vệ biên giới 214 (Lào) tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Qua hoạt động thăm hỏi nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đại đội bảo vệ biên giới 214, Công an huyện Viêng Xay (Lào) và các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát đã thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, nhất là trong công tác phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép...

Đại đội bảo vệ biên giới 214 (Lào) tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Chung.

Cũng nhân dịp Quốc khánh 2-9, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trao cờ Tổ quốc cho đồng bào khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Trung Lý trao 300 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình....

...và 15 điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn xã Trung Lý.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình và 2 điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung tặng cờ Tổ quốc cho Nhân dân trên địa bàn...

...và giúp bà con treo cờ Tổ Quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý trao cờ Tổ quốc cho Nhân dân trên địa bàn

Đây là việc làm ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tình cảm cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân vùng biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tiến Đông