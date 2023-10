Công an Thanh Hóa kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ

Thực hiện quy định và kế hoạch của Bộ Công an, từ sáng ngày 25/10, tại quảng trường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an trong tỉnh.

Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2023 cho CBCS các phòng thuộc khối An ninh nhân dân.

Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực là hoạt động thường niên của các đơn vị trong lực lượng CAND nhằm đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao; nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện thân thể của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ để tích cực phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kết quả kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, tập thể.

Đối tượng, nội dung và các tiêu chuẩn đánh giá được thực hiện theo Thông tư số 106/TT-BCA ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong trong CAND.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo do Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban.

Các nội dung kiểm tra lần này bao gồm: chạy 100m, 1.500m, bật xa, co tay xà đơn của nam; chạy 100m, 800m, bật xa của nữ...

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này, ngay trong ngày đầu kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ thuộc khối An ninh nhân dân và XDLL, trực thuộc, hậu cần Công an tỉnh đã tham gia kiểm tra thể lực đầy đủ, nghiêm túc và đạt thành tích cao.

Thái Thanh (CTV)