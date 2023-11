Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo

Sáng 1/11, tại huyện Nga Sơn, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 79 chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Dự và khai giảng lớp bồi dưỡng có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Uỷ viên Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và huyện Nga Sơn.

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Uỷ viên Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai giảng.

Trong thời gian 3 ngày, các chức sắc, chức việc tôn giáo sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam...

Các chức sắc, chức việc tôn giáo dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng là cơ sở để các chức sắc, chức việc tôn giáo bổ sung kiến thức về QP-AN, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó, nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN tại địa phương, cơ sở.

Xuân Hùng

(Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá)