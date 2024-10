Quảng Xương: Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với cả nước, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Quảng Xương) phân luồng cho học sinh lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Video: Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Quảng Xương) phân luồng cho học sinh lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Ghi nhận tại huyện Quảng Xương, ngay từ sáng sớm ngày 3/10 lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện cùng với Công an các xã, thị trấn đã lập các chốt trên các tuyến giao thông nơi tập trung các trường học, kiểm soát và xử lý nghiêm học sinh vi phạm TTATGT. Theo đó, các lực lượng tập trung vào các đối tượng là học sinh THCS, THPT; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; các chủ phương tiện và phụ huynh chở các em học sinh vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra học sinh điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên.

Mặc dù vậy, qua những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh, tình trạng phụ huynh, học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi đến trường vẫn còn diễn ra. Học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp vẫn điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên...

Lực lượng cảnh sát giao thông - Công an TP Sầm Sơn lập biên bản học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Thế Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Quảng Xương), cho biết: Đội thường xuyên triển khai cán bộ tuần tra, ứng trực, phân luồng giao thông giờ cao điểm tại khu vực các trường học nhất là một số trường THPT trên Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho các em học sinh và phụ huynh đưa đón con tới trường. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn, đặc biệt xử lý nghiêm những trường hợp phụ huynh chở con đi học không đội mũ bảo hiểm vi phạm hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến học sinh. Từ ngày 1/10 đến ngày 3/10 lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Quảng Xương đã kiểm tra, xử lý hơn 20 trường hợp là học sinh vi phạm các lỗi, như: không đội mũ bảo hiểm; người từ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe gắn máy; người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên...

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Quảng Xương) lập biên bản học sinh vi phạm.

Cùng với lực lượng Công an, các cấp, các ngành, đặc biệt là các nhà trường các cấp đã tích cực đồng hành, phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT, từng bước tạo thói quen tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phát tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT tới các em học sinh, sinh viên.

Thầy giáo Lê Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, cho biết: Ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới 2024 - 2025, nhà trường đã triển khai đến giáo viên, học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự tổ chức tuyên truyền giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho gần 1.800 cán bộ, học sinh của nhà trường. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông. Nhà trường cũng phối hợp với Công an thị trấn Tân Phong tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT cho phụ huynh, học sinh tuyệt đối không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; nghiêm cấm triệt để việc học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông... Qua đó, từ đầu năm học đến nay, chưa có trường hợp học sinh, giáo viên của nhà trường bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm luật an toàn giao thông phải gửi giấy thông báo về nhà trường.

Hải Đăng