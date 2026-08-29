[Podcast] Truyện ngắn: Mùi hương cuối hạ
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Tám, làng quê Bắc Bộ bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa của hương rơm mới, của trời thu dịu nhẹ và tiếng trống trường rộn ràng. Trong truyện ngắn “Mùi hương cuối hạ” của tác giả Dương Phương, cậu bé Hải háo hức đợi cha trở về cùng lời hứa về một chiếc cặp mới để bước vào năm học mới. Nhưng một biến cố bất ngờ đã đẩy Hải và cô bạn thân Lan vào một hành trình đầy lo lắng, qua đó làm sáng lên tình cảm gia đình, tình bạn, sự yêu thương của thầy cô và nghĩa tình quê hương. Một câu chuyện nhẹ nhàng, xúc động, gợi lại những ký ức trong trẻo về một thời tuổi thơ nghèo mà ấm áp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe “Mùi hương cuối hạ” của tác giả Dương Phương qua giọng đọc Tuấn Tú.
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