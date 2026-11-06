Phú Quốc vào mùa đẹp nhất năm!

Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất năm, khi những ngày nắng ráo mở ra nhiều góc chụp từ sáng đến tối. Ở Nam đảo, du khách có thể đón nắng sớm trên bờ cát Bãi Kem, ngắm quần đảo An Thới từ cáp treo Hòn Thơm rồi trở về Cầu Hôn lúc mặt trời lặn. Khi trời tối, pháo hoa trên mặt biển là khung hình đáng chờ cuối ngày.

Đón nắng sớm ở Bãi Kem và Bãi Sao

Ở Nam Phú Quốc, Bãi Kem và Bãi Sao phía bờ đông là hai điểm có thể ghé từ sáng sớm. Cùng có bờ cát trắng, Bãi Kem đẹp ở những khung hình sát mép nước, còn Bãi Sao dễ nhận ra qua đường bờ uốn cong và những hàng dừa nghiêng về phía biển.

Ở Bãi Kem, khi nắng còn thấp, lớp nước mỏng còn lại sau mỗi đợt sóng phản chiếu màu trời. Du khách có thể hạ máy sát mặt cát, hướng ống kính ra phía chân trời để lấy cả ánh nắng ban mai lẫn bóng người in trên nền cát ướt.

Ở Bãi Sao, bờ cát thoai thoải ôm lấy một dải nước xanh, thích hợp để dạo biển vào buổi sáng. Những chiếc xích đu hướng biển, rặng dừa nghiêng bóng và triền cát mịn từ lâu đã trở thành góc check-in quen thuộc khi đến với đảo Ngọc. Muốn lấy trọn đường cong của bãi, có thể đi thêm một đoạn dọc mép nước rồi hướng máy ngược về hàng dừa.

Ngắm quần đảo An Thới từ cáp treo Hòn Thơm

Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, dài gần 8 km vượt biển nối An Thới với Hòn Thơm mở ra một góc nhìn khác về Nam đảo. Khi cabin rời bờ, bến tàu lùi lại phía sau, các đảo nhỏ lần lượt hiện ra qua ô kính. Đôi khi, chỉ một chiếc tàu chạy ngang để lại vệt sóng trắng cũng đủ làm nổi bật khoảng biển xanh bên dưới.

Khi chụp bằng điện thoại, có thể đưa ống kính lại gần cửa kính cabin để giảm phản chiếu.

Xuống cáp treo, du khách có thể dành vài giờ vui chơi và chụp ảnh tại Sun World Hon Thom. Ở Làng Exotica, những đoạn đường ray uốn lượn của tàu lượn gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ tạo thành hậu cảnh dễ nhận ra. Nếu muốn ngắm đảo từ trên cao, hãy thử đài quan sát Mắt Đại Bàng. Khi cabin xoay chậm, toàn đảo Hòn Thơm lần lượt hiện ra, vừa đủ để quay một đoạn video toàn cảnh.

Ngay bên cạnh là công viên nước Aquatopia, với các đường trượt như Lốc Xoáy Nhiệt Đới, Mãng Xà Phi Lao hay Hải Vương Phục Hận. Những đường trượt nhiều màu và các cụm trang trí nhiệt đới cũng là phông nền cho ảnh gia đình. Một khoảnh khắc đáng chờ là lúc người chơi vừa lao xuống nước và bọt trắng bắn lên quanh đường trượt.

Nghỉ trưa bên hồ bơi vô cực mang dáng dấp Santorini

Sau một buổi vui chơi ở Sun World Hon Thom, du khách có thể đi bộ hoặc bắt xe buggy ghé Santo Beach Club để ăn trưa và nghỉ chân bên biển. Bữa trưa có thể là các món nướng hoặc hải sản địa phương, trước khi dành thời gian chụp ảnh bên hồ bơi vô cực.

Từ góc máy ngang mặt nước, mép hồ như nối liền với biển. Những mảng tường trắng cạnh hồ làm nổi bật màu xanh của nước và trời, gợi liên tưởng đến Santorini. Trang phục đơn sắc cũng dễ lên hình với hai gam màu chủ đạo ở đây.

“Hóa thân” thành Nam Phương hoàng hậu

Chiều đến, khi đã ăn uống no say, du khách có thể ghé thăm công trình Rixos Phu Quoc Vietnam với tòa tháp Nam Phương Hoàng Hậu ở bãi bờ Tây trên đảo Hòn Thơm, cách nhà hàng Mango vài bước chân. Tòa tháp Nam Phương Hoàng hậu - chính giữa khu nghỉ dưỡng đang là tọa độ gây sốt mạng xã hội với kiến trúc lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành dây của vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam.

Bí kíp săn ảnh tại đây là chụp ảnh selfie với camera trước, canh sao cho đỉnh tháp nón sát với gương mặt và cân đối sao cho tỷ lệ hài hòa. Nếu đi cùng nhóm đông người, du khách có thể chụp cho nhau, thêm các động tác đỡ nón để hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu chân thực hơn.

Chờ mặt trời lặn bên Cầu Hôn

Nếu muốn đón hoàng hôn ở Cầu Hôn, du khách nên tính giờ cáp treo về An Thới để có mặt trước khi mặt trời xuống thấp. Du khách nên đến sớm một chút để đi dạo dọc cầu và chọn góc, trước khi nền trời chuyển từ vàng sang cam rồi sẫm dần.

Hai nhánh Cầu Hôn dừng cách nhau 30 cm, vừa đủ để hai người ở hai đầu cầu trao nhau một nụ hôn hoặc một cái nắm tay. Tùy thời điểm trong năm, du khách có thể chọn góc để mặt trời lặn lọt vào đúng khoảng trống giữa hai nhánh.

Dạo những con phố hướng biển ở Thị trấn Hoàng Hôn

Trước giờ ra Cầu Hôn, có thể dành một đoạn buổi chiều để đi bộ qua Thị trấn Hoàng Hôn. Những dãy nhà mang sắc màu Địa Trung Hải, ban công hoa giấy và các con dốc mở ra phía biển tạo nên nhiều góc chụp ngay trên đường đi. Ở một số đoạn phố, chỉ cần đứng từ đầu dốc là có thể lấy cả hai dãy nhà và một khoảng biển ở cuối khung hình.

Các điểm dễ nhận ra trên đường dạo là tháp đồng hồ trung tâm Campanile, đài phun nước King of the Sun, Tháp Bút Chì, cụm Tàn tích Pompeii và Khải Hoàn Môn. Những bức tường vẽ giả cổ dọc phố cũng là phông nền hoàn hảo cho ảnh chân dung.

Riêng ở Thang Rồng, góc nhìn thay đổi theo từng chiếu nghỉ. Hướng máy ra phía trước là mặt biển, quay lại là những dãy nhà nhiều màu xếp dọc sườn dốc. Chọn góc chéo từ một chiếu nghỉ, du khách có thể lấy được góc rộng, bao trọn cảnh sắc vào trong khung hình.

Dùng bữa bên biển, chờ pháo hoa bùng nổ

Vào buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể chọn bàn ngoài trời hướng biển tại nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới được kỷ lục Guinness ghi nhận - Sun Bavaria GastroPub để vừa dùng bữa, vừa xem trình diễn show diễn đẳng cấp Symphony of the Sea. Từ bàn, thực khách có thể nhìn theo những chiếc mô tô nước rẽ sóng qua vịnh Hoàng Hôn. Có lúc, pháo hoa bật lên ngay sau đuôi xe đang lướt trên mặt nước, kéo thành một vệt sáng ngang vịnh. Đây là khoảnh khắc đáng quay video để giữ được cả đường chạy của xe lẫn ánh pháo phản chiếu trên sóng.

Ăn tối xong, đừng vội cất máy. Vào những tối có suất Kiss of the Sea, du khách có thể nán lại đến khoảng 21h30 để đón màn pháo hoa tầm cao. Nếu đi cùng bạn bè, hãy đứng quay lưng về phía biển và nhờ một người chụp góc rộng, chừa nhiều khoảng trời phía trên. Khi những chùm pháo bung ra sau lưng cả nhóm, bức ảnh cuối ngày trông như vừa được chụp vào khoảnh khắc đón năm mới.

Tùng Dương