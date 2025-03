Phòng chống dịch bệnh trong mùa lễ hội

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đang trong giai đoạn thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều tạo môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát triển và gây bệnh, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa, các bệnh lây từ động vật sang người. Đặc biệt, đối với người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm, không thích ứng kịp là những đối tượng rất dễ bị ốm, bệnh.

Cùng với đó, đây cũng là thời điểm hầu khắp các địa phương trong cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng rộn ràng mùa lễ hội. Nhu cầu đi lại, giao lưu, gặp gỡ, tập trung đông người tăng đột biến; nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến từ thịt các loại gia súc, gia cầm tăng mạnh. Đây là cơ hội cho dịch bệnh có thể bùng phát và lây lan nhanh trong cộng đồng.

Người dân đến tiêm vắc xin phòng bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (TP Thanh Hóa).

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa), trong 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 292 ca mắc và nghi mắc bệnh sởi, tăng cao so với cùng kỳ năm 2024; ghi nhận 10 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2024; ghi nhận 6 ca mắc ho gà, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2024... Riêng tháng 1/2025, toàn tỉnh ghi nhận 3.751 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh cúm.

Ths. BS Đỗ Văn Long, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Thanh Hóa khuyến cáo: Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp; các bệnh dịch lưu hành trong nước có thể ghi nhận số mắc gia tăng.

Vì vậy, người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm như: Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch; đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý, vệ sinh mắt, mũi hằng ngày. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, tay chân miệng... Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, không sử dụng gia cầm/các sản phẩm từ gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm...

Cùng với đó, cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường (quét dọn, mở cửa thoáng khí, thường xuyên khử trùng các bề mặt tiếp xúc như tay vịn cầu thang, lan can, dụng cụ học tập, đồ chơi...), nhà ở, nơi tập trung đông người, nhất là các nhà trẻ, mẫu giáo, cơ sở y tế...

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm, khám, điều trị kịp thời, hạn chế lây lan cho người thân và cộng đồng. Khi chưa được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh và chưa được kê đơn, người dân không tự ý đi mua thuốc, lạm dụng thuốc tự điều trị tại nhà.

Ths. BS Đỗ Văn Long, Phó Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Thanh Hóa cho biết: “Nhiều bệnh nhân khi diễn biến bệnh trở nặng chuyển lên tuyến huyện, tỉnh, khi khai thác điều tra dịch tễ thì có trường hợp tự ý mua thuốc điều trị tại nhà nhiều ngày mà không khỏi. Việc tự ý sử dụng thuốc mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ rất dễ dẫn đến tình trạng “tiền mất tật mang”, bệnh không khỏi mà chuyển biến nặng, phức tạp, kháng kháng sinh, làm lây lan dịch bệnh và nhiều hệ quả khó lường, thậm chí là tử vong”...

Thùy Hương