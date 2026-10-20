Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng 20/10, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi chúc mừng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, phụ nữ Thanh Hóa luôn đoàn kết, vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên của tỉnh và cả nước.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và công tác hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ và là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với chị em phụ nữ trong tỉnh. Nhiều mô hình của phụ nữ Thanh Hóa, như: “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”, “Đường hoa phụ nữ”, “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà”... đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua cả nước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chúc mừng cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh mong muốn các cấp Hội phụ nữ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tập hợp, vận động hội viên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc...

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và quê hương Bà Triệu anh hùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu cảm ơn.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đỗ Đức