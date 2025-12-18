Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Thường Xuân

Sáng 18/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Thường Xuân về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm Nhà máy thủy điện cửa Đạt.

Cùng tham gia có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xã Thường Xuân được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 4 xã của huyện Thường Xuân cũ gồm: Ngọc Phụng, Thọ Thanh, Xuân Dương, thị trấn Thường Xuân. Sau gần 6 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thường Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trên địa bàn hiện có 2 nhà máy đang hoạt động tạo việc làm cho 4.500 lao động, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như tăng trưởng kinh tế của xã. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2025 ước đạt gần 607 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62,3 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Lãnh đạo xã Thường Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Thường Xuân đạt được trong gần 6 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương và đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, quyết liệt, đồng bộ xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền xã Thường Xuân tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra động lực mới cho phát triển.

Tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa thân thiện với môi trường; tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó, tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại.

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học, trong đó chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối trường lớp học. Xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại Hồ Cửa Đạt, Nhà máy Thủy điện cửa Đạt và Khu du lịch Bản Mạ.

Quốc Hương