Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 11/10, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên doanh nghiệp “Tạo việc làm tươi sáng” của chị Lê Thị Thuận, ở thôn Viên Khê 1, phường Đông Sơn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi người lao động.

Chị Thuận là người gặp khó khăn về vận động do bị tai nạn giao thông vào năm 2009. Với tinh thần “tàn nhưng không phế”, chị luôn trăn trở trong việc tìm kiếm việc làm cho mình, cũng như để người khuyết tật có công việc ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy, khi tìm hiểu nhu cầu thị trường và được đi tham quan, học hỏi nghề đan lát ở một số địa phương, chị nhận thấy, nghề đan lát không cần đầu tư nhiều vốn, nguyên liệu dễ tìm kiếm, các công đoạn làm ra sản phẩm cũng phù hợp với điều kiện và sức khỏe của người khuyết tật. Từ đó, chị đã thành lập tổ đan lát và vận động, hướng dẫn một số lao động có nhu cầu học nghề cùng làm, đặc biệt khuyến khích những người khuyết tật cùng tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đến năm 2016, chị đã mở rộng mô hình sản xuất bằng việc thành lập doanh nghiệp “Tạo việc làm tươi sáng”, chuyên sản xuất các mặt hàng túi xách, cặp đựng tài liệu, giỏ hoa, mâm, làn, hộp đựng giấy... để xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong nước.

Nhờ kinh doanh ổn định nên doanh nghiệp của chị tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 người khuyết tật cũng như lao động địa phương nhàn rỗi. Không chỉ vậy, chị còn thường xuyên mời các giảng viên có kinh nghiệm về trực tiếp hướng dẫn, dạy nghề cho người khuyết tật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất; tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là người khuyết tật, người yếu thế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi người lao động.

Đồng chí cho rằng, việc doanh nghiệp tạo việc làm cho người yếu thế trong điều kiện tỉnh còn khó khăn là một hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có tác động rất tích cực về nhiều mặt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để kịp thời xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, coi công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình phát triển hiệu quả; quan tâm đến phát triển kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quốc Hương