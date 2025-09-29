Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra các điểm đê xung yếu tại xã Triệu Sơn và Trung Chính

Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra các điểm đê xung yếu tại các xã Triệu Sơn và Trung Chính. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tình trạng ngập lụt tại thôn Tân Ấp, xã Trung Chính.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra tuyến đê tả sông Hoàng trên địa bàn xã Triệu Sơn; tuyến đê xung yếu sông Nhơm trên địa bàn xã Trung Chính.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là các tuyến đê xung yếu đã từng xảy ra sự cố do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua, do đó, các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 10; triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, nhất là những vị trí đê xung yếu. Cùng với đó, các địa phương chuẩn bị các phương án, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đến kiểm tra tình trạng 30 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập nước tại thôn Tân Ấp, xã Trung Chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án ứng phó; quan tâm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, đảm bảo sinh hoạt và sức khỏe cho người dân. Đồng thời có phương án huy động lực lượng, phương tiện di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tại các điểm đê xung yếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Ngoài chủ động triển khai “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống bão.

Trong chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) không may tử vong khi đi kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng.

Tại gia đình, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Hùng nói riêng và cấp ủy, chính quyền xã Triệu Sơn nói chung trong công tác phòng, chống bão lụt. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con láng giềng quan tâm, hỗ trợ chuẩn bị hậu sự trong lúc gia đình, người thân ông Hùng đang làm ăn xa, chưa về kịp.

