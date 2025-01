Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong trường học

Những năm qua, huyện Nông Cống đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nông Cống trao quyết định kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú.

Việc củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học được cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo huyện quan tâm, chú trọng trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục. Tổ chức đảng và đoàn thể quần chúng trong các trường học được củng cố, phát triển; tỷ lệ đảng viên được kết nạp tăng theo từng năm cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là việc chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh.

Các chi bộ trường học duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, quán triệt cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến nội dung nghị quyết của các cấp ủy đảng; quy chế hoạt động của chi bộ. Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động chuyên môn của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Nông Cống có 32 đảng viên, trong đó có 25 đảng viên là cán bộ giáo viên, 7 đảng viên là học sinh. Những năm qua, Đảng bộ nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó, thành tích của nhà trường không ngừng được nâng cao, trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Nông Cống.

Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nông Cống Lê Ngọc Lợi cho biết: "Chúng tôi nhận thấy nếu không làm tốt công tác xây dựng chi bộ vững mạnh thì công việc chuyên môn chắc chắn không thể hoàn thành. Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX đã lãnh đạo việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng đội ngũ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công việc giảng dạy và đào tạo nghề; giám sát, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tại trung tâm như giảng dạy, đào tạo nghề, tổ chức dạy văn hóa cấp THPT, chương trình GDNN phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Với việc phát huy vai trò lãnh đạo sâu sát, toàn diện, Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX và 100% đảng viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chỉ tiêu kết nạp Đảng luôn đạt và vượt. Năm 2024 đã kết nạp được 7 đảng viên là học sinh, vượt so với chỉ tiêu được giao 2 đảng viên; 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT; điểm bình quân tốt nghiệp xếp thứ nhất trong khối GDTX toàn tỉnh.

Tại Trường THPT Nông Cống 1 công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Việc sinh hoạt của các chi bộ duy trì thực hiện theo định kỳ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ nhà trường quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, giáo viên; chú trọng công tác phát triển Đảng. Từ đó, mỗi đảng viên đều thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 1 Nguyễn Thị Mai cho biết: Đảng bộ Trường THPT Nông Cống 1 có 72 đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ. Các chi bộ đóng vai trò gắn kết giáo viên, tạo nên một đội ngũ đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các hoạt động chuyên môn được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Khuyến khích, động viên được giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Điểm bình quân là 7,28, xếp thứ 15 toàn tỉnh, tăng 17 bậc so với năm học trước. Năm học 2023-2024, có 33 sáng kiến kinh nghiệm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; 23 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp ngành, trong đó có 7 loại B, 16 loại C; nhà trường xếp thứ 10/99 đơn vị toàn tỉnh ở kỳ thi học sinh giỏi, tăng 5 bậc so với năm học trước. Năm 2024, nhà trường kết nạp 34 đảng viên là học sinh, vượt 9 đảng viên so với chỉ tiêu.

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống Lê Ngọc Thắng cho biết: Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong trường học được huyện coi trọng và xác định là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX. Trong năm 2024 đã có 113 đảng viên mới là học sinh trong tổng số 372 đảng viên mới được kết nạp. Đảng bộ, chi bộ nhà trường thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, để mỗi đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu. Qua đó các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên là cán bộ, giáo viên đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo các hoạt động trong các nhà trường đạt yêu cầu giáo dục toàn diện.

Bài và ảnh: Anh Tuân