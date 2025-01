Dân vận khéo đảm bảo an ninh trật tự ở Như Thanh

Với địa bàn rộng, dân số đông, xã Hải Long cũng là địa bàn có đầu mối giao thông quan trọng của huyện, tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tại Công ty TNHH Giày Akalia hiện có khoảng 8.000 công nhân và 30 chuyên gia Trung Quốc và Đài Loan làm việc trong công ty. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, để đảm bảo công tác ANTT, trật tự an toàn xã hội đi vào nền nếp, hàng năm Công an xã Hải Long đã tham mưu cho đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng các chương trình, kế hoạch về ANTT sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hải Long (Như Thanh) nắm bắt tình hình ANTT tại khu dân cư trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, công an xã và các tổ chức, đoàn thể của địa phương cũng ký kết chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT, cũng như thường xuyên tuyên truyền sâu rộng nội dung các mô hình dân vận khéo, như: “Camera với ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Tổ an ninh công nhân”, “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”... đến toàn thể Nhân dân.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Hải Long, khẳng định, từ hiệu quả các mô hình này đã phát hiện và cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT. Từ đó, đã giải quyết kịp thời nhiều mâu thuẫn nảy sinh, không để phát sinh điểm nóng từ cơ sở. Nhiều năm liền, trên địa bàn xã không xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức băng, ổ, nhóm; không có tụ điểm phức tạp về ANTT. Số vụ việc liên quan đến ANTT, an toàn xã hội giảm so với mọi năm.

Với phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, việc thực hiện dân vận khéo trong đảm bảo ANTT luôn được công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh triển khai thực hiện sâu rộng. Để phong trào thi đua dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực, những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Như Thanh thường xuyên quán triệt, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận công an Nhân dân nói riêng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, giải tán đám đông tụ tập sau 22h đêm... Từ đó, nhiều vụ việc được công an giải quyết kịp thời, không phát sinh điểm nóng.

Ngoài ra, Công an huyện Như Thanh cũng đã xây dựng và duy trì 37 mô hình dân vận khéo trong đảm bảo ANTT, như mô hình: “Camera với ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Tổ an ninh công nhân”, “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, “Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”; “Thôn tự quản về phòng, chống ma túy”... Thông qua các mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin về ANTT, trong đó có nhiều nguồn tin được chuyển hóa để phục vụ cho công tác điều tra các vụ án. Chỉ tính riêng trong năm 2024, tổng số nguồn tin về ANTT mà quần chúng cung cấp cho lực lượng công an huyện Như Thanh là 150 tin, trong đó Nhân dân trực tiếp đến cơ quan công an cung cấp 70 tin; qua đường dây nóng 80 tin.

Nhờ việc duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Như Thanh đã góp phần giúp cho tình hình ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo ổn định; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững là tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Trung Hiếu