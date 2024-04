Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách sớm có nơi ở ổn định, an toàn (*)

Chiều 15/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là việc làm thiết thực, được tổ chức ngay sau khi Trung ương phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các vị chức sắc tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đã bố trí thời gian tham dự hội nghị đông đủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sự ủng hộ vật chất quý báu, mang đến tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi Cuộc vận động.

Nhân dịp này, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo, các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy và các điểm cầu trong toàn tỉnh những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Đoàn kết là truyền thống quý báu, một nét văn hóa đặc sắc và là sức mạnh to lớn của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ ngàn xưa, Người Việt Nam luôn tự hào về nguồn gốc "Cha Rồng, Mẹ Tiên" cùng một bọc sinh ra trăm trứng nở trăm con. Thiêng liêng thay ý nghĩa của hai tiếng ĐỒNG BÀO. Điều đó khẳng định tất cả các dân tộc sinh sống trên non sông, đất nước ta đều do cùng một mẹ sinh ra. Bài học về đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau còn được gửi gắm trong những câu ca dao làm rung động lòng người: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”, "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"...

Ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập, trong bộn bề công việc khi phải đối diện với “thù trong, giặc ngoài”, tình cảnh như “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đặc biệt quan tâm, trăn trở với cuộc sống của Nhân dân. Người cho rằng đói nghèo cũng là một thứ giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm: "Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ''. Người đã khởi xướng và gương mẫu thực hiện phong trào "hũ gạo cứu đói", với nghĩa cử cao đẹp "mỗi tuần nhịn ăn một bữa". Người kêu gọi "Lúc chúng ta bưng bát cơm mà ăn nghĩ đến người nghèo đói chúng ta không khỏi chạnh lòng..." Phong trào "hũ gạo cứu đói" đã được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, thu được số lượng lớn lương thực cứu đói, giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của Nhân dân.

Phát huy truyền thống quý báu đó, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn đoàn kết, đặc biệt quan tâm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, giúp cho người nghèo, người còn hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở là một trong những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào sâu rộng, giúp người nghèo, người còn khó khăn về nhà ở “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2015 đến nay, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn tỉnh đã bố trí, vận động được hơn 360 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng mới trên 8.000 căn nhà; cải tạo, sửa chữa gần 800 căn nhà cho người nghèo, người có công, các đối tượng chính sách. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người yếu thế, được Nhân dân và xã hội đồng tình, đánh giá cao. Hàng nghìn ngôi “Nhà tình nghĩa”, nhà “Đại Đoàn kết”, “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm tình thương”, nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh”, nhà “Khăn quàng đỏ”... được xây dựng, đã và đang mang đến hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân khắp các vùng miền trong tỉnh.

Trong hơn 02 năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị trong tỉnh; sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân và sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, của Giám mục, các linh mục Giáo phận Thanh Hóa; vì vậy, “Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông” đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Các địa phương đã nhanh chóng rà soát, tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình đồng thuận, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện chủ trương lớn của tỉnh; đồng thời, khẩn trương lập quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp đất ở, bố trí gần 19 tỷ đồng đầu tư hạ tầng các khu, điểm tái định cư, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân. Đến nay, 182 hộ, chiếm 99,5% tổng số hộ đồng bào sinh sống trên sông của 07 huyện, thành phố đủ điều kiện đã được cấp đất ở không thu tiền và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở với số tiền hơn 52,4 tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương đã quan tâm rà soát, cấp sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế; động viên, khuyến khích con em các gia đình trong độ tuổi đến trường tích cực tham gia học tập; đồng thời, triển khai phương án bảo đảm sinh kế, đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi nghề, tăng cường tư vấn, kết nối, tạo việc làm cho đồng bào tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quan tâm bố trí đất sản xuất nông nghiệp, động viên các hộ dân tăng gia sản xuất; qua đó, từng bước giúp đồng bào an cư, phát triển kinh tế gia đình, sớm ổn định cuộc sống trên vùng đất mới.

Có thể khẳng định, việc triển khai Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông là một chủ trương kịp thời, đúng đắn của Tỉnh, là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong kết quả chung ấy, Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối quan trọng, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Để có được thành công của Cuộc vận động, chúng ta không thể không nhắc tới những đóng góp, ủng hộ của Giám mục, các linh mục và Ủy ban Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, Công ty TNHH xi măng Long Sơn, các nhà hảo tâm, các gia đình, dòng họ bằng trách nhiệm, tình cảm, với những nghĩa cử cao đẹp, đã tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực, đồng hành cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho đồng bào sinh sống trên sông vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương; trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm, sự ủng hộ của vị chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân đã góp phần vào thành công của Cuộc vận động; nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích được vinh danh khen thưởng tại Hội nghị hôm nay!

Thưa các quý vị đại biểu!

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông trong hơn 02 năm qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã phân tích, đánh giá. Đáng chú ý là, công tác rà soát, xác minh, tổng hợp số liệu các hộ sinh sống trên sông ở một số địa phương chưa khoa học, còn sai lệch, phải thực hiện nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc huy động kinh phí để hỗ trợ các hộ đồng bào nghèo xây dựng nhà ở chưa tạo thành phong trào lớn, thu hút các nguồn lực tham gia, nhất là các nguồn lực hỗ trợ từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Việc hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho người dân sau khi lên bờ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, mới dừng lại ở việc thống kê lao động, chưa tổ chức hiệu quả việc đào tạo việc làm, kết nối lao động với các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế để cùng trăn trở, tìm biện pháp khắc phục, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thông suốt, hiệu quả Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không có mục đích nào khác, tất cả là vì hạnh phúc của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ Nhân dân, một trong những động lực lớn nhất của Đảng là niềm tin của Nhân dân, nên mang lại hạnh phúc cho dân chính là cách thức hữu hiệu nhất để tiếp tục củng cố vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc.

Đối với tỉnh ta, trong những năm qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện quan điểm: "Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên"; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một bộ phận Nhân dân trong tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn; toàn tỉnh còn trên 35.000 hộ nghèo, gần 55.800 hộ cận nghèo. Các hộ gia đình nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở còn chiếm số lượng lớn; trong khi đó, hằng năm tỉnh phải thường xuyên gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất..., nhất là khu vực các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, làm phát sinh nhiều hộ gia đình mất nhà cửa, gặp khó khăn về nơi “an cư”. Mặc dù Trung ương, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm, bố trí nhiều nguồn lực cho công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách nhưng do nguồn lực có hạn nên chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân.

Vì vậy, để huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hoàn thành mục tiêu lớn lao đó, kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có chỗ ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025", với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hiệu quả thiết thực nhất. Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024 và năm 2025. Các địa phương khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và thành lập ban vận động ở thôn, bản, tổ dân phố; xây dựng và triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22 của cấp mình, của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu của Cuộc vận động.

Ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời. Tổ chức lồng ghép nội dung Cuộc vận động gắn với Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 "Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động bằng các hình thức đa dạng, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội để tổ chức triển khai thực hiện, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa tốt đẹp của Cuộc vận động, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách sớm có nơi ở ổn định, an toàn. Trước mắt, cần huy động tối đa các nguồn lực, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, trong khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Thứ ba, các địa phương chú trọng, thực hiện hiệu quả công tác điều tra, rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể theo tiến độ đề ra; ưu tiên hỗ trợ trước cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ... Huy động cao nhất mọi nguồn lực từ xã hội để hoàn thành mục tiêu của Cuộc vận động trong thời gian sớm nhất; thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn ủng hộ, tài trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Thứ tư, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; phối hợp lồng ghép, sử dụng có hiệu quả với nguồn xã hội hóa từ Cuộc vận động bảo đảm đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh giúp đỡ vật chất để giải quyết vấn đề trước mắt về thiếu thốn nhà ở, các bức xúc trong cuộc sống, cần nghiên cứu thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch giải quyết việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế để người dân tích cực lao động, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại hỗ trợ cộng đồng. Thực hiện quyết liệt, thường xuyên các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, bởi chính người nghèo quyết định cuộc sống tương lai của mình.

Thứ năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của mình, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào. Phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương bổ sung, điều chỉnh các biện pháp, giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu Cuộc vận động đã đề ra.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Thấm nhuần quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người", thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân, người Thanh Hóa trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng thơm thảo của mình, chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mức phấn đấu chung là: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất một ngày lương; các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý mỗi người ủng hộ ít nhất một tháng lương; công nhân, người lao động giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50.000 đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn, tri ân sâu sắc tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp để các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc Cuộc vận động của chúng ta thu được nhiều kết quả thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn!

