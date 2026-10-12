Phát huy tinh thần “Tòa án kiến tạo”, góp phần xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho ổn định và phát triển

Sáng 12/10, tại Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số IV gồm TAND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo TAND các tỉnh trong cụm.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của các Tòa án trong cụm đối với Thanh Hóa trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong cụm đó là: Nâng cao chất lượng xét xử, phát huy tinh thần “Tòa án kiến tạo”, góp phần xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho ổn định và phát triển. Trước hết, cần bảo đảm mọi phán quyết đều có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng tranh tụng, hòa giải, đối thoại; hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tinh thần “Tòa án kiến tạo” cần được thể hiện bằng chất lượng, hiệu lực của hoạt động xét xử; bằng việc bảo vệ bình đẳng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Thông qua thực tiễn xét xử, chủ động kiến nghị khắc phục những sơ hở trong quản lý, những bất cập trong thực thi pháp luật để phòng ngừa vi phạm, tranh chấp từ sớm.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng “Tòa án điện tử”, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết án; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác trợ lý ảo, tổ chức phiên tòa trực tuyến và công khai bản án, quyết định theo quy định. Chuyển đổi số phải tạo ra chuyển biến cụ thể về tiến độ, chất lượng công việc, tính công khai, minh bạch và khả năng tiếp cận công lý của người dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, cần quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa trong tiếp cận các dịch vụ tư pháp; qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án bản lĩnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ; đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất. Tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng xét xử và năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở TAND khu vực; lấy chất lượng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo thi đua; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm tốt, những tập thể, cá nhân tận tụy, sáng tạo.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cụm. Theo đó, trong năm 2026, Cụm thi đua số IV đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của TAND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong đó, phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, bám sát các sự kiện lớn trong năm và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác bình xét, khen thưởng bảo đảm công khai, thực chất, kịp thời tôn vinh đúng người, đúng việc, tạo động lực to lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Về năng suất và chất lượng công tác chuyên môn - đây là điểm sáng trong phong trào thi đua năm 2026. Mặc dù số lượng án thụ lý tăng đột biến (tăng hơn 7.100 vụ việc, tương đương 12,5% so với năm 2025), nhưng các đơn vị trong cụm đã xuất sắc giải quyết tăng thêm hơn 7.000 vụ việc, đẩy tỷ lệ giải quyết chung vượt mức 96,68% (tăng 0,33% so với năm 2025).

Điều đáng ghi nhận là dù áp lực giải quyết án tăng cao, nhưng chất lượng xét xử lại được kiểm soát chặt chẽ và cải thiện rõ rệt: Tổng số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm mạnh từ 256 vụ (năm 2025) xuống chỉ còn 197,5 vụ (năm 2026), kéo tỷ lệ lỗi chủ quan từ 0,47% xuống mức cực kỳ an toàn là 0,32%. Toàn cụm tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến với 2.648 phiên tòa, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2025...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua; bỏ phiếu suy tôn đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với TAND cấp tỉnh, TAND khu vực; bầu đơn vị Trưởng Cụm, Phó trưởng Cụm.

Quốc Hương