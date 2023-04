Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 2 nhóm thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo, răn đe, tuy nhiên thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hoá và một số khu vực giáp ranh, tình trạng thanh thiếu niên cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn tiếp tục diễn ra, gây nguy hiểm và bức xúc cho người tham gia giao thông...

Hình ảnh vi phạm Luật Giao thông đường bộ của 2 nhóm thanh thiếu niên (trích xuất từ camera).

Không chỉ vào các buổi tối mà cả ban ngày, nhiều thanh thiếu niên vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện có các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng,… thậm chí có nhiều trường hợp còn cố tình chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ, xử lý hơn 100 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, làm tan rã hàng chục nhóm chuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng...

Đặc biệt, mới đây thông qua hệ thống camera giám sát ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn TP Thanh Hoá, lực lượng Công an phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên, mỗi nhóm khoảng 8 đến 10 xe mô tô với khoảng trên 20 người thường xuyên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi vi phạm, như: Dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng...

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an TP Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh làm rõ nhân thân và các hành vi vi phạm của các trường hợp trên. Qua công tác phối hợp xác minh thông tin, lực lượng Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm của 2 nhóm thanh, thiếu niên, gồm: nhóm TP Thanh Hoá với 16 thanh thiếu niên và 7 xe máy; nhóm huyện Triệu Sơn có 21 thanh thiếu niên và 10 xe máy. Hầu hết các thanh thiếu niên này đều trong độ tuổi từ 16 – 18, trong đó, có nhiều em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, do đua đòi, bị bạn bè rủ rê nên đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trực tiếp triệu tập gia đình và các trường hợp thanh thiếu niên đến làm việc, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh và các em học sinh thấy được mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm mà các em gây ra. Trên cơ sở đó viết cam kết không tái diễn các lỗi vi phạm tương tự.

Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn, Trường THPT Triệu Sơn 5 làm việc với gia đình và các trường hợp vi phạm.

Ông Ngô Văn Nhưỡng, ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn cho biết: “Khi được lực lượng Công an mời lên làm việc và cho xem các hình ảnh, video clip trích xuất từ camera giám sát về các lỗi vi phạm của con em mình, tôi và các bậc phụ huynh đều rất bất ngờ, không nghĩ con em mình có những hành vi vi phạm như vậy. Nhờ có lực lượng Công an phát hiện và trao đổi sớm đã giúp chúng tôi có biện pháp phối hợp với nhà trường trong việc trao đổi thông tin để quản lý, giáo dục, không để các cháu bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân mình và những người đi đường”.

Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Đông Vệ lập biên bản xử phạt nhóm thanh, thiếu niên vi phạm.

Với các lỗi vi phạm: Giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; người từ đủ 16 – 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm chở quá số người quy định,... lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với phụ huynh và 2 nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Thông qua vụ việc trên, lực lượng Công an đề nghị các bậc phụ huynh cần thường xuyên phối hợp với nhà trường quan tâm, giám sát và quản lý chặt chẽ con em mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Về phía các thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tránh để bạn bè rủ rê, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn Thiện