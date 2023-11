Vĩnh Lộc thực hiện tốt công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng

Nhờ thực hiện tốt các chính sách, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù từng bước đi vào nền nếp, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, đã có tác động tích cực đến tình hình an ninh - trật tự ở địa phương, tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù giảm.

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2020-2023.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện Vĩnh Lộc đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện triển khai thực hiện các nội dung công tác trên lĩnh vực tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; hướng dẫn chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù, hướng dẫn vay vốn, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Đa số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú đều được chính quyền địa phương tiếp nhận và phân công cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ trong thời gian còn án tích.

Để thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng, năm 2021 xã Minh Tân đã ra mắt mô hình “Đoàn kết, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương”. Qua hoạt động của mô hình, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã đã giúp 8 người được hỗ trợ phát triển chăn nuôi, giới thiệu việc làm tại các công ty, cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng...

Với những kết quả đạt được, năm 2022 mô hình “Đoàn kết, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương” đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Lộc, từ năm 2020 đến ngày 15/9/2023, các địa phương trên địa bàn huyện đã tiếp nhận, phân loại, bố trí tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho 89 đối tượng, hướng dẫn làm các thủ tục xóa án tích cho 47 đối tượng đủ thời gian theo quy định; quản lý 178 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng còn án tích trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Nhìn chung, đa phần các đối tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng tích cực lao động sản xuất tại địa phương, không phạm tội mới hoặc vi phạm hành chính khác trong thời gian xóa án tích.

Thông qua công tác quản lý cư trú, lực lượng công an đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá ngay khi họ trở về địa phương. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện đã phối hợp với lực lượng có liên quan thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý hơn 200 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự của từng địa phương.

Tại các địa phương, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhất là thực hiện khá đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của họ được pháp luật quy định như hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù thực hiện các quy định về khai báo tạm trú, tạm vắng cho 187 trường hợp, làm thủ tục nhập hộ khẩu cho 150 trường hợp, cấp căn cước công dân cho hơn 180 trường hợp, hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xóa án tích khi có đủ điều kiện với 89 trường hợp... Đồng thời, phân công các tổ chức, cá nhân, lập hồ sơ, danh sách theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian chưa được xóa án tích và quan tâm giáo dục, tạo các điều kiện cần thiết để người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tâm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Lộc cho biết, có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội và Nhân dân trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Thể hiện rõ nét đó là một số xã đã trích kinh phí thành lập quỹ hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; người dân đã có thái độ tích cực, đúng đắn và cởi mở hơn đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nhiều người đã chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp giúp người chấp hành xong án phạt tù nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó phải kể đến lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và giữ vai trò nòng cốt làm đầu mối trong phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, nắm tình hình và quản lý người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn cơ sở, nhất là đề xuất xây dựng mô hình, hình thức hiệu quả trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù...

Thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Công an các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, nắm tình hình và quản lý người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn cơ sở; tăng cường xã hội hóa công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù..., tạo điều kiện để họ tìm kiếm việc làm, tạo lập cuộc sống của bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Bài và ảnh: Tô Hà