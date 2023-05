Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố Thanh Hóa thành lập các tổ công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Để bảo đảm tốt ANTT, nhất là kiểm soát tốt các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đảm nhiệm công tác tuần tra, kiểm soát Công an tỉnh Thanh Hóa đã không nghỉ lễ mà tăng cường, bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người để tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe đối phó, tránh né lực lượng chức năng.

Đại úy Nguyễn Văn Tấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết: Để bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các xã, phường triển khai 25 chốt kiểm soát, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Đặc biệt, trong thời gian này, Công an thành phố sẽ tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên đua xe, lạng lách, đánh võng. Đồng thời thành lập 2 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với 2 hình thức: tuần tra kiểm soát và cắm chốt kiểm tra xe ô tô, mô tô. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức của người dân đã được nâng lên, khi tham gia giao thông không sử dụng rượu, bia. Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an thành phố đã xử lý 6 trường hợp vi phạm