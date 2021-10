Tạm giữ hơn 3 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 30-9, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an huyện Thọ Xuân phối hợp cùng Công an xã Xuân Hồng kiểm tra, tạm giữ hơn 3 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Thọ Xuân phối hợp cùng Công an xã Xuân Hồng tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến nội tạng động vật do ông Hoàng Đình Dũng, sinh năm 1987, trú tại thôn Hùng Mạnh, xã Xuân Hồng huyện Thọ Xuân làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở có 2 công nhân đang sơ chế lòng lợn bằng hình thức thủ công, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, với tổng khối lượng nội tạng động vật được xác định là 283 kg lòng lợn tươi và 20 kg lòng lợn thành phẩm đã được sấy khô.

Tổ Công tác yêu cầu ông Dũng tạm dừng hoạt động của cơ sở để làm việc với cơ quan Công an và xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến số hàng hóa tại cơ sở. Tuy nhiên, ông Dũng không xuất trình được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan Công an.

Qua làm việc, ông Hoàng Đình Dũng chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số nội tạng động vật được mua trôi nổi trên thị trường. Sau khi sơ chế, thành phẩm nội tạng sẽ được cung cấp cho các cơ sở kinh doanh ngoài tỉnh.

Đỗ Duy Nhã