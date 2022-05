Ra mắt mô hình tuyên truyền, vận động, thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 12-5, xã Ban Công, huyện Bá Thước đã tổ chức lễ ra mắt “Mô hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ".

Xã Ban Công nằm cách trung tâm huyện Bá Thước khoảng 5 km về phía Tây Bắc, địa hình phức tạp với nhiều đồi, núi, sông, suối. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Ban Công luôn được giữ vững ổn định. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trên địa bàn xã vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về ANTT từ thói quen, tập tục sử dụng súng săn, súng tự chế và vũ khí thô sơ để bảo vệ mùa màng và săn bắn của người dân. Chỉ tính riêng trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an xã chính quy đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp 21 khẩu súng tự chế, 135 viên đạn chì, 14 hạt nẻ; phát hiện xử lý kịp thời 2 trường hợp sử dụng súng tự chế để săn, bắn động vật.

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã ký cam kết thực hiện mô hình với các nội dung: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là trong công tác thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện tốt quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuyên truyền Nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm này.

Văn Thiện