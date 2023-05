Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại các điểm du lịch biển

“Du khách, người dân đến tham dự lễ hội, tham quan, nghỉ dưỡng mà không an toàn, bị trộm cắp, cướp giật… sẽ làm xấu đi hình ảnh tại các nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút du lịch của các địa phương. Vì thế, trách nhiệm của lực lượng Công an là phải làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương khi mùa du lịch biển đang hoạt động trở lại”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoạt động du lịch biển 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được tổ chức sáng 25-4.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 22-4, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh, con người và sự đổi mới của thành phố du lịch biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm, lợi dụng đông người, một số đối tượng ở địa phương khác đã trà trộn vào gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách. Mặc dù các đối tượng gây án đã nhanh chóng bị Công an Thanh Hóa điều tra, bắt giữ, nhưng ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian tới, một số địa phương ven biển như thị xã Nghi Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương… tiếp tục tổ chức lễ hội du lịch biển với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo khách du lịch về tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là thời điểm các đối tượng trong và ngoài địa bàn lợi dụng để hoạt động trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, chèn ép, chặt chém giá; gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, cờ bạc, mại dâm; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm; cháy nổ, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố diễn ra các hoạt động du lịch biển, Trưởng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn diễn ra hoạt động du lịch biển.

Các ý kiến đều nhấn mạnh cần phải tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và người dân trên địa bàn vào cuộc để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Riêng lực lượng Công an cần chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Tổ chức tuyên truyền, cảnh báo sâu, rộng bằng nhiều hình thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân, du khách, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn kịp thời nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác; đặt biển cảnh báo tại nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội, nơi tập trung đông người; tăng cường tuần tra Nhân dân, tuần tra vũ trang để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, phối hợp xử lý các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn.

Tập trung điều tra xác định các tuyến, khu vực, địa điểm nguy cơ cao xảy ra các vụ việc phạm tội để có biện pháp phòng ngừa; nắm chắc diễn biến, hoạt động, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý để tiến hành các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, siết chặt công tác quản lý cư trú, thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng, kiểm tra khách sạn, nhà trọ, các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Công an Thanh Hóa nhanh chóng bắt giữ nhóm tội phạm từ các tỉnh phía Nam ra thành phố Sầm Sơn lợi dụng đông người để trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân và du khách.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt quan tâm công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở, chủ doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm; siết chặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ...

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng để các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT; tập trung chuyển hoá địa bàn một số địa bàn phức tạp. Để làm được điều này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị diễn ra các hoạt động lễ hội cần đề cao tinh thần, trách nhiệm, nhất là trong thời gian diễn ra lễ hội, các sự kiện, ngày nghỉ lễ, cuối tuần phải bảo đảm 100% quân số thường trực để phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Đình Hợp