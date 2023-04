Phối hợp tuần tra kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về phối hợp tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT. Qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự; xử lý, răn đe nhiều nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng Công an tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Với mục tiêu kiềm chế, răn đe và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, từ ngày 25-10-2022 đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ trì, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát, rà soát, nắm bắt tình hình ANTT, lập danh sách và thu thập các tài liệu, hình ảnh về hoạt động của các loại tội phạm; hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên hư thường xuyên tụ tập lạng lách, đánh võng, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó xây dựng các phương án để đấu tranh, xử lý.

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 3.000 lượt CBCS tổ chức trên 90 ca tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ vào buổi tối và các khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT và trật tự ATGT.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy.

Qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 2 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng; 1 vụ, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí, CCHT trái phép.

Điển hình, tối 14-2-2023, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy. Khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng đã liều lĩnh bỏ chạy nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đó đã cùng đồng bọn trộm cắp 3 chiếc xe máy khác trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 12-3, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát cơ động trong khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đại lộ Nam sông Mã, thuộc phường Đông Hải đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hoà Bình vừa trộm cắp một chiếc xe máy ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Mới đây nhất, khoảng 20 giờ ngày 13-3, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn phường Quảng Tâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Sơn, sinh năm 1995 trú ở khu phố 2, phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa đang tàng trữ trái phép 9 gói heroin. Đây là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy phức tạp tại TP Thanh Hoá.

Tiếp tục phối hợp với Công an TP Thanh Hoá đấu tranh, mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 59 gói ma tuý.

Cùng với việc đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ hơn 800 phương tiện, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Nhiều thanh, thiếu niên hư vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng Công an xử lý.

Trong đó, các tổ tuần tra vũ trang đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, gây rối trật tự công cộng. Trực tiếp gọi hỏi, răn đe đối với 15 nhóm (gần 160 thanh, thiếu niên hư) thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: nhóm Đai xanh (khoảng 12 đối tượng), nhóm Đai đỏ (khoảng 8 đối tượng), nhóm Bắc cọp (khoảng 6 đối tượng), nhóm Lê Hữu Thành (khoảng 7 đối tượng), nhóm Thiệu Dương (khoảng 7 đối tượng), nhóm Đông Sơn (khoảng 7 đối tượng)… Đây là các nhóm thanh, thiếu niên hư thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất ANTT, thậm chí mang theo dao, kiếm, vũ khí thô sơ; tàng trữ tiền chất ma túy; mua bán khí N2O (bóng cười)…

Việc lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT không chỉ góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, kỷ cương, đồng thời giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là đối với những thanh, thiếu niên, từng bước bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Văn Thiện