Những án mạng đau lòng vì rượu, bia

Thời gian qua tình hình tội phạm giết người cố ý gây thương tích trên địa huyện Thạch Thành có nhiều diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ rượu, bia.

Hiện trường vụ án giết người xảy ra ngày 4-5-2023 tại thôn Thành Minh, xã Thành Long.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 2 vụ án giết người, 1 vụ đe dọa giết người, 10 vụ gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý là trong số các vụ án giết người và cố ý gây thương tích có vụ mà cả nạn nhân và thủ phạm đều là người thân, thậm chí là anh em ruột trong gia đình; nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong khi uống rượu, bia,…

Ngôi nhà lụp xụp được dựng tạm trên mảnh đất lưu không ở thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành gần như chỉ có những vật dụng sinh hoạt cơ bản. Món đồ nào cũng cũ kỹ, phủ bụi, chỉ có nỗi đau của chị B.T.H và các con là vĩnh viễn luôn như mới… bởi không gì bù đắp được sự ra đi đột ngột của chồng chị - anh B.V.C. Nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi thủ phạm giết chồng mình lại chính là em trai chồng.

Vụ án mạng thương tâm này xảy ra vào chiều 19-4-2023 tại chính ngôi nhà của anh B.V.C (SN 1983). Nguyên nhân xảy ra vụ án bắt đầu từ việc anh C có nhắc nhở em trai mình là Bùi Văn Thoảng (SN 1993) không nên uống rượu say. Điều này đã khiến cho Thoảng hậm hực, khó chịu ra mặt. Bực tức vì bị anh trai nhắc nhở, buổi chiều cùng ngày, Thoảng cầm theo một con dao tự chế đến nhà anh trai. Thấy anh C đang nằm trên võng trước cổng nhà, Thoảng đã cầm dao xông đến cứa mạnh vào vùng cổ anh C, khiến anh C tử vong.

Chị B.T.H, vợ nạn nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Chồng tôi lúc sống rất hiền lành, chỉ có nhắc nhở chú ấy đừng uống rượu mà chú ấy cầm dao chém chồng tôi. Giờ chồng tôi mất để lại 4 mẹ con tôi với khoản nợ, tôi không biết làm thế nào để gánh vác”.

Đối tượng Bùi Văn Tiếu.

Dư luận còn chưa hết hoang mang bởi vụ án mạng nói trên thì chưa đầy một tháng sau, ngày 4-5-2023 cũng trên địa bàn xã Thành Long lại xảy ra một vụ giết người khác. Nạn nhân là anh Bùi Văn Tuyển (SN 1980) ở thôn Thành Minh, còn thủ phạm chính là người bạn thân cùng làm trong tổ thợ xây dựng nhà cho một gia đình ở thôn Thành Minh, xã Thành Long.

Chiều 4-5, chủ nhà có mời tổ thợ xây ở lại ăn cơm, uống rượu, trong lúc rượu vào lời ra Bùi Văn Tiếu (SN 1974) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành và anh Bùi Văn Tuyển có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do không kiềm chế được hành vi, Tiến đã dùng ấm đun nước siêu tốc đập vào vùng đầu anh Tuyển. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai đã đi về, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày anh Tuyển được người dân phát hiện trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu mũi, tai và miệng tại khu vực hồ chứa nước Tây Trác. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuyển đã tử vong. Bùi Văn Tiếu sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội danh “Giết người”.

Chỉ vì rượu bia dẫn đến không kiềm chế được bản thân mà đôi bạn thân trong cùng tổ thợ giờ đây người thì mất mạng, kẻ thì tù tội, khiến nhiều người phải đau lòng.

Những hệ lụy từ việc lạm dụng rượu, bia luôn là bài học đắt giá cảnh tỉnh mọi người. Vì vậy mỗi người dân đều phải tự nhận thức, được trách nhiệm và hành vi của mình, không nên lạm dụng rượu bia, dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Hà Phương