Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Chiều 30-6, huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; công bố quyết định triển khai mô hình “camera Nhân dân với an ninh, trật tự”.

Toàn cảnh hội nghị

Bám sát thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, huyện Thọ Xuân đã huy động được sức mạnh tổng hợp của của cả hệ thống chính trị đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn. Các cấp uỷ, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma tuý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc qua đó đã kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị đã công bố quyết định triển khai mô hình “camera Nhân dân với an ninh, trật tự”; Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh, kiểm soát, bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy đạt nhiều kết quả, đã triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong 3 năm, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt 72 vụ, 108 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều ma túy các loại như heroin, thuốc phiện, cần sa, ma túy tổng hợp; đã khởi tố 68 vụ/94 bị can; xử lý hành chính 4 vụ/4 đối tượng, phạt 10 triệu đồng. Tập trung lực lượng triệt xóa 12 điểm, 2 tụ điểm phức tạp về ma túy, tạo niềm tin cho Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động. Để kiềm chế, tiến tới đẩy lùi được hiểm họa ma túy, thời gian tới huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chị thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 – 2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đến từng đảng bộ, chi bộ, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị

Quan tâm thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với việc thực hiện các tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy, nhân rộng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng”; chú trọng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, chủ động có các phương án đấu tranh phòng, chống ma tuý trên các tuyến, địa bàn, khu vực giáp ranh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn dân về công tác đấu tranh, phòng, chống ma tuý và tệ nạn ma tuý.

Lê Phượng