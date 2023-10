Nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến đánh bạc

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính khác nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Công an huyện Thạch Thành bắt giữ các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi đề.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn đánh bạc, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh bạc ảnh hưởng đối với đời sống, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Chỉ tính riêng hơn 9 tháng năm 2023, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt gần 100 vụ, xử lý trên 400 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề. Điển hình, ngày 31/8/2023, Công an huyện Thiệu Hóa đã đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội gồm các đối tượng: Nguyễn Viết Đạt, sinh năm 1992; Nguyễn Viết Linh, sinh năm 1989 và Nguyễn Dũng Chương, sinh năm 1995, đều ở xã Thiệu Nguyên. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ tín dụng ngân hàng cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, do quen biết từ trước nên 3 đối tượng trên đã câu kết với nhau và thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên mạng xã hội. Hằng ngày, 3 đối tượng Đạt, Linh, Chương tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ghi số lô, đề qua điện thoại di động sau đó áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số rồi cho đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội. Các con bạc chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng cho các con bạc ghi số lô, số đề với tổng số tiền lên đến 30 triệu đồng. Công an huyện Thiệu Hóa đã tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án...

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến đánh bạc, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương