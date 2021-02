Khởi tố đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

Công an huyện Thường Xuân cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lữ Xuân Hùng (SN 1990), trú tại thôn Đuông Bai, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Số gỗ và phương tiện vi phạm Công an huyện Thường Xuân tạm giữ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 13-1 Công an xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân đã phát hiện, bắt giữ Lữ Xuân Hùng đang vận chuyển 93 khúc gỗ tròn (2,56m3) bằng xe tự chế. Qua kiểm tra Hùng không xuất trình được hồ sơ nên Công an xã đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan Công an, Lữ Xuân Hùng khai nhận tự ý khai thác, vận chuyển số gỗ trên mà không được cơ quan chức năng cho phép.

Trước nữa, ngày 21-5-2020, cùng với hành vi trên Lữ Xuân Hùng đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng.

Đình Hợp