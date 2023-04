Công an TP Thanh Hóa 3 ngày bắt 5 vụ, 6 đối tượng phạm tội ma túy

Với mục tiêu làm sạch địa bàn, không để ma túy tồn tại, trong các ngày từ 18 đến 20-4, Công an TP Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ.

Điển hình, khoảng 19h45 ngày 18-4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Phú Sơn phát hiện, bắt quả tang Đinh Thành Quang, sinh năm 1999, hiện ở phố Tân Thảo, phường Phú Sơn đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 35 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng thảo mộc (cỏ Mỹ).

Tiếp đó, khoảng 17h50 ngày 19-4, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Huy Điệp, sinh năm 1978, trú tại phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói heroin. Mở rộng điều tra, Công an thành phố bắt giữ Lê Minh Quân, sinh năm 1982, trú tại phường Tân Sơn; thu giữ 10 viên hồng phiến và 19 gói heroin.

Khoảng 8h00 ngày 20-4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hàm Rồng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1980, trú tại phố Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, thu giữ 5 gói heroin.

Thời gian qua, mặc dù Công an TP Thanh hóa đã liên tiếp tấn công trấn áp nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. Để phòng ngừa, đấu tranh triệt để với loại tội phạm này, Công an TP Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa ma túy.

Thái Thanh