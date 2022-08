Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng không gian mạng chiếm đoạt tài sản

Hiện nay tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet đang diễn ra phức tạp. Đáng lo ngại, các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới, vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng “mắc bẫy”.

(Ảnh nguồn: Internet).

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng trên không gian mạng. Nạn nhân bị chiếm đoạt là một người dân ở huyện Thạch Thành với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Thủ đoạn chiếm đoạt của nhóm đối tượng khá tinh vi, do có được thông tin cá nhân của khách hàng nên các đối tượng đã chia thành nhiều nhóm để tiếp cận bị hại, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, mời chào mua hàng trúng thưởng, mời gọi liên kết bán hàng để hưởng hoa hồng, quà tặng; đồng thời, đề nghị nạn nhân tham gia làm cộng tác viên cho công ty với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện toàn bộ thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm đều là giả và đã phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Là một người thường xuyên lướt Facebook, chị Lê Minh Trang (TP Thanh Hoá), chia sẻ: Cá nhân tôi liên tục nhận được lời mời kết bạn từ Facebook của người dùng đã có trong danh sách kết bạn. Một lần, do thiếu cảnh giác tôi đã bấm vào đồng ý lời mời kết bạn của một người quen, ngay lập tức, phía bên kia đã nhắn tin nhờ tôi kích vào một đường link để bình chọn ảnh. Lúc này, tôi mới tá hoả biết rằng Facebook của người bạn kia đã bị các đối tượng ăn cắp hình ảnh, chiếm đoạt tài khoản và mạo nhận nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng Internet ngày càng gia tăng, phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, như sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải bài viết nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam và yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; cố ý chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của bị hại và gọi điện, nhắn tin đòi số tiền đã chuyển nhầm cộng thêm mức lãi nặng; lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mời tham gia một số ứng dụng, trò chơi kiếm tiền online, sau vài lần nhận tiền thưởng nhỏ sẽ là những giải thưởng, đơn hàng cao hơn yêu cầu nạp thêm tiền, chuyển tiền trước và sẽ bị chiếm đoạt; đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, sau đó làm giả chứng minh Nhân dân, căn cước công dân để lấy mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt...

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, từ đầu năm đến tháng 7-2022, lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 59 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 16,3 tỉ đồng; khởi tố 32 vụ với 16 bị can.

Qua công tác đấu tranh, xử lý các vụ án cho thấy, kịch bản chung vẫn là các đối tượng lợi dụng lòng tin, lòng tham hoặc sự sợ hãi của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, cho biết: Cơ quan Công an đã triển khai rất nhiều biện pháp, kể cả tuyên truyền, đấu tranh. Tuy vậy, với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, dường như việc nắm bắt, cập nhật tình hình, thông tin của người dân vẫn còn chậm so với diễn biến của tội phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra các vụ án, vụ việc với những thủ đoạn mới và khác nhau.

Để phòng tránh rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác, cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực.

Khi phát hiện các dấu hiệu, thông tin liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi điện thoại về đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hoá theo số: 02373.725.725 để cơ quan Công an nắm bắt, xử lý.

Lê Phượng