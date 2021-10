Cái giá đắt cho kẻ bắn người thi hành công vụ

Ngày Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bắt đầu xét xử bị cáo Sùng A Chía và đồng phạm bị truy tố về tội “Giết người” trong vụ án khiến Trung tá Vi Văn Luân - công an viên Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh, trời đổ mưa nặng hạt. Thấy ông Vi Văn Thới - bố của Trung tá Vi Văn Luân ngồi co ro trên chiếc ghế ngoài hành lang phòng xử án, tôi đến gần ông hỏi chuyện. Ông Thới thở dài: “Người thì đã mất rồi. Cứ theo pháp luật mà xử đúng người đúng tội thôi chứ còn biết làm sao”. Nói xong ông im lặng, nhưng người đối diện vẫn cảm nhận được như ông vừa nuốt nước mắt vào trong.

Mãi rồi ông cũng cho biết thêm: Năm nay ông 65 tuổi. Luân sinh năm 1981, là con thứ 4 trong số 5 người con của chúng tôi. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát Nhân dân, Luân được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát. Đến tháng 9-2020, được điều động về làm công an viên xã Pù Nhi. “Nó đang khỏe mạnh như thế... Cả gia đình đang dựa vào nó... Hai đứa con nó còn nhỏ quá...” - ông Thới lại nghẹn ngào.

Câu chuyện của tôi và ông Thới tạm dừng vì đã đến giờ xét xử. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 6-2-2021, Công an huyện Mường Lát xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang. Theo đó, tổ công tác gồm 5 đồng chí: Phạm Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát làm Tổ trưởng; các tổ viên gồm: Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi; Vũ Văn Nhất, cán bộ đội hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát; Đặng Văn Dũng, Công an xã Mường Chanh; Hà Văn Phìn, Công an xã Mường Lý có nhiệm vụ tuần tra dọc theo tỉnh lộ 521D và Quốc lộ 16 - địa bàn huyện Mường Lát, trọng tâm là tập trung phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội hình sự, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, hàng giả, hàng cấm; vận chuyển, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

Khoảng 20 giờ ngày 6-2-2021, tổ công tác đang tuần tra vũ trang trên Quốc lộ 16, khi đi đến khu vực bản Mau, xã Mường Lý thì gặp Ngân Văn Lái đi xe máy theo hướng ngược chiều. Ngay sau đó, tổ công tác di chuyển tiếp thì thấy Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm theo súng đang đứng trên đường. Nghi các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã dừng xe lại, yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo đúng quy định. Đồng chí Vi Văn Luân đi trước, theo sau là các đồng chí Đặng Văn Dũng, Hà Văn Phìn và Vũ Văn Nhất tiến lại gần các đối tượng để yêu cầu được kiểm tra thì bất ngờ bị Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vào vùng ngực đồng chí Luân. Tiếp đó, Chía hô to “bắn nó đi”. Nghe vậy, Sùng A Tông đứng ngay sau Chía cầm súng bắn thẳng về phía tổ công tác. Nghe hai tiếng súng nổ, biết Sùng A Chía và Sùng A Tông đang bị lực lượng công an truy bắt, nên lần lượt Phàng A Páo và Thào A Minh ở khu vực trên núi cũng nổ súng bắn để yểm trợ cho đồng bọn. Gây án xong, nhóm các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Các đồng chí trong tổ công tác đã khẩn trương đưa ngay đồng chí Luân đi bệnh viện, nhưng vì vết thương quá nặng nên đồng chí Luân đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu.

Đến ngày 8-2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập được Sùng A Tông. Tiếp đó, ngày 1-4-2021 triệu tập được đối tượng Sùng A Chía. Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, trong ngày 1-4-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Thào A Minh và Phàng A Páo về tội: “Giết người” theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Cũng trong ngày 1-4-2021, Công an huyện Quan Hóa đã truy bắt được Thào A Minh. Đến ngày 18-5-2021, Công an huyện Mường Lát đã vận động được Phàng A Páo đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, khi được thẩm phán - chủ tọa phiên tòa hỏi năm sinh, Sùng A Chía trả lời “Sinh năm 1981”. “Bị cáo có biết chữ không?” - “Không biết”. “Nhà bị cáo có mấy anh chị em?” - “Không nhớ”. “Con lớn của bị cáo sinh năm bao nhiêu?” - “Không nhớ”. “Trước khi bị cáo bị bắt tạm giam, bị cáo có nghiện ma túy không?” - “Nghiện từ năm 2008, mỗi ngày mất hơn 100.000 đồng mua thuốc”. “Nhà bị cáo làm gì?” - “Làm rẫy, nuôi bò”... “Bị cáo có đồng ý với các chi tiết trong bản cáo trạng không?” - “Đồng ý”... Đó là những câu trả lời ngắn gọn của Chía tại phiên tòa. Chía cũng thành khẩn khai báo những chi tiết liên quan đến vụ án, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình gây ra đối với Trung tá Vi Văn Luân là hoàn toàn sai trái. Chịu mức án theo quy định và nhận một phần trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật đối với gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Sau khi Chía trả lời xong những câu hỏi của thẩm phán, lần lượt đến Sùng A Tông, sinh năm 1991; Thào A Minh, sinh năm 2000; Phàng A Páo, sinh năm 1994 trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ án. Và, cả 4 bị cáo khai nhận là đồng phạm trong việc thực hiện hành vi phạm tội “Giết người”, trong đó Sùng A Chía là người chủ mưu, cầm đầu trong việc xúi giục, bàn bạc với các bị cáo khác chuẩn bị súng từ trước để đánh trả lực lượng công an và trực tiếp nổ súng bắn chết Trung tá Vi Văn Luân. Các bị cáo còn lại là người thực hành, tham gia với vai trò hỗ trợ, giúp sức cho Sùng A Chía.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai, khách quan tại phiên tòa cũng như lời khai của các bị cáo, hội đồng xét xử nhận định: Đây là vụ án “Giết người” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn huyện miền núi, gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Người bị hại là cán bộ công an bị bắn chết khi đang thi hành công vụ vào thời điểm ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đã gây ra nỗi đau xót, mất mát lớn lao đối với gia đình Trung tá Vi Văn Luân nói riêng và lực lượng công an nói chung. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên bố 4 bị cáo phạm tội “Giết người” theo quy định tại Điểm d, l, n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Sùng A Chía tử hình; các bị cáo: Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo tù chung thân. Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình Trung tá Vi Văn Luân đối với các khoản như cấp dưỡng nuôi 2 con của Trung tá Vi Văn Luân, bồi thường tổn thất tinh thần cho người thân của Trung tá Vi Văn Luân theo quy định của pháp luật.

Lê Nhân