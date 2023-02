Bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng trái phép ma túy

Đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 13 đối tượng (gồm 6 nam, 7 nữ) đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hà Trung phát hiện, bắt giữ...

Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang.

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 2 giờ sáng ngày 12-2-2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã phát hiện tại quán karaoke Đức Phúc do Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1992 ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung làm chủ có 13 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, cả 13/13 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Theo lời khai ban đầu của Hoàng Thị Thảo (chủ quán) mặc dù quán karaoke Đức Phúc đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng Hoàng Thị Thảo vẫn lén lút tổ chức “bữa tiệc” ma túy để mừng sinh nhật em trai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thái Thanh