Bắt giữ đối tượng nhiều lần trộm cắp vật liệu xây dựng tại Khu đô thị Vinhome (TP Thanh Hóa)

Chiều 7-7, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Hương, TP Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Đ. T. K, sinh năm 1993, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An về nội dung: Quá trình thi công sửa chữa căn hộ NQ10-16, khu đô thị Vinhome, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa bị kẻ gian trộm cắp nhiều tài sản gồm 1 động cơ điện một pha; 1 máy bơm nước màu đỏ; 3 cuộn dây điện; 12 cầu dao tự động. Tổng tài sản trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Nam, sinh năm 1977 ở thôn 1, xã Hoằng Thái (Hoằng Hóa) đang có hành vi "Trộm cắp tài sản" của căn hộ NQ10-16 (Khu đô thị Vinhome, TP Thanh Hoá), thu giữ 10 ống thép mạ kẽm và 16 cùm khóa ống thép trị giá khoảng 1,8 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bá Nam thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình, đồng thời khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại căn hộ NQ10-16 và vụ trộm cắp tài sản tại căn hộ HH15-18.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Hương

