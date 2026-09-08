Ổn định sức khỏe sau hơn 30 năm vật lộn với rối loạn tiền đình nhờ Hoạt huyết Dưỡng não Tâm Bình

Hơn 30 năm chịu đựng những cơn chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, đau đầu dai dẳng do rối loạn tiền đình, bà Trịnh Thị Hà (64 tuổi, phường Phương Liệt - Hà Nội) từng rơi vào bế tắc. Thế nhưng, giờ đây bệnh tiền đình của bà đã ổn định nhờ sản phẩm thảo dược.

Hơn 30 năm ám ảnh vì rối loạn tiền đình

Nhiều năm về trước, hình ảnh bà Trịnh Thị Hà (cựu giáo viên Ngữ văn) luôn gắn liền với sự tận tụy, nhiệt huyết. Thế nhưng, ít ai biết sau các tiết giảng là những lần sức khỏe suy kiệt vì bệnh tiền đình dai dẳng. Áp lực càng đè nặng lên vai khi chồng của bà là bộ đội, thường xuyên công tác xa nhà, một mình phải chăm hai con.

Bệnh rối loạn tiền đình của bà Hà thường xuyên tái phát, nhất là khi thay đổi thời tiết.

Nhớ lại thời điểm ấy, bà Hà kể: “Thi thoảng tôi vẫn hay bị hoa mắt, chóng mặt nhưng chủ quan, cho tới một hôm ngước lên nhìn quạt trần thì bỗng nhiên nhà cửa đảo lộn, xây xẩm mặt mày rồi ngất đi. Sau 8 ngày điều trị tại bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi bị thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình. Kể từ đó, hơn 30 năm nay, tôi như máy dự báo thời tiết, hễ nắng mưa thất thường là đầu óc choáng váng, chân tay rã rời”.

Trong ký ức của cựu giáo viên, nỗi sợ lớn nhất là những cơn nôn thốc nôn tháo. “Nôn đến mức ra mật xanh mật vàng, có gì trong người là ra hết. Nôn xong thì người kiệt sức, mắt nhắm tịt lại, cứ mở ra là thấy nhà cửa quay cuồng, đầu đau như búa bổ”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ hoa mắt, chóng mặt, bà còn liên tục bị mất ngủ, nhiều đêm trằn trọc tới 1-2 giờ sáng. Chính điều này đã khiến cho sức khỏe suy nhược nghiêm trọng. Đó cũng là lý do bà liên tục tái phát rối loạn tiền đình và phải nhập viện.

Mặc dù áp dụng nhiều phương pháp kết hợp sử dụng một số loại thuốc nhưng bệnh vẫn không cải thiện triệt để. Bà bất lực nói: “Uống thuốc thì đỡ, nhưng cứ dừng hoặc hễ thời tiết thay đổi là bệnh lại tái phát. Nhiều lúc chỉ sợ mình choáng váng, ngã rồi đột quỵ ra đó thì khổ”.

Giải pháp ổn định tiền đình, an vui sống khỏe tuổi già

Vốn là người kỹ tính trong chăm sóc sức khỏe, bà Hà luôn ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc thảo dược của các thương hiệu uy tín. Trước đó, bà từng sử dụng Viên khớp Tâm Bình và Đại tràng Tâm Bình cho kết quả tốt, nên khi biết Tâm Bình có sản phẩm Hoạt huyết Bổ não bà đã tin tưởng mua về dùng.

Sử dụng Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình với liều lượng 2 viên/ngày, bà Hà phấn khởi cho biết: “Tôi không nghĩ sản phẩm này lại hợp với mình đến như vậy. Chỉ sau 1 tháng sử dụng, các cơn hoa mắt, chóng mặt đã thưa hẳn, tình trạng đau nhói nửa đầu và vùng thái dương cũng dịu đi đáng kể. Thấy sức khỏe tốt lên nên tôi tiếp tục mua thêm 2 tháng về dùng”.

Nhờ có Hoạt huyết Bổ não Tâm Bình, bệnh tiền đình của bà Hà đã ổn định.

Sau 3 tháng kiên trì, không chỉ tiền đình ổn định mà tình trạng mất ngủ cũng được cải thiện. “Hơn 30 năm qua, giờ tôi mới có cảm giác đầu óc nhẹ bẫng, sảng khoái. Tối đến ngủ rất say và dễ vào giấc, sáng dậy người khỏe khoắn vô cùng. Đặc biệt là thời gian gần đây, dù thời tiết Hà Nội thay đổi liên miên, nắng mưa giông đột ngột nhưng tôi không còn bị những trận nôn mật xanh mật vàng như trước, có chăng hơi chếnh choáng một chút rồi tự hết. Cái hay nữa là khi làm việc nhà, dù có nhiều lúc đứng lên ngồi xuống liên tục mà không còn cảm giác chóng mặt”, bà vui mừng chia sẻ.

Trải qua hơn 30 năm khổ sở vì rối loạn tiền đình, giờ bà Trịnh Thị Hà đã tìm được sự bình yên và niềm vui sống khỏe ở tuổi xế chiều. Câu chuyện của bà chính là kinh nghiệm quý báu và thêm một gợi ý giá trị cho những ai đang bị rối loạn tiền đình dai dẳng sớm ổn định sức khỏe.

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Lan Anh