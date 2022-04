Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Lộc

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019, huyện Vĩnh Lộc đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí huyện NTM. Đồng thời, chỉ đạo các xã đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Xã Ninh Khang được sáp nhập từ 2 xã là xã Vĩnh Khang và xã Vĩnh Ninh. Trước khi sáp nhập, xã Vĩnh Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 và xã Vĩnh Khang được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Sau sáp nhập, xã Ninh Khang được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020 và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đây là nguồn lực để xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang cơ sở hạ tầng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, xã Ninh Khang đã có 1 thôn Yên Lạc đạt NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xã NTM kiểu mẫu.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND xã Ninh Khang cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nên “truyền thông phải đi trước một bước” để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy, ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực vận động các thành viên, hội viên và toàn thể Nhân dân tham gia thực hiện chương trình bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp. Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng NTM nâng cao. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xã đã tập trung tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM nâng cao để đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xã hăng hái tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp địa bàn toàn xã. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, công đoàn xã phát động phong trào “Trồng hoa, cây cảnh thay cỏ dại ven đường”; tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đoàn viên, thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, phát động đoàn viên, thanh niên tham gia vẽ tranh bích hoạ các trục đường, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi cho người già và trẻ em tại các nhà văn hóa thôn. Hội nông dân vận động hội viên “Thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo vệ sinh đồng ruộng”... Các tổ chức xã hội trong xã xây dựng phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, ông bà, cha mẹ mẫu mực làm gương động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phát huy nội lực, chung sức xây dựng NTM nâng cao... Từ đó đã tạo được phong trào thi đua ở từng thôn, xóm về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng NTM nâng cao đã tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, các công trình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, hình thành và phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, trên địa bàn xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Vĩnh Lộc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Điều này đã và đang được phát huy trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hiện tại, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, huyện Vĩnh Lộc còn huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến thời điểm này, toàn huyện đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng để xây dựng NTM; Nhân dân tự nguyện hiến hàng trăm ngàn m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường đầu tư; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; nông nghiệp hàng hóa ngày càng được coi trọng, góp phần tích cực nâng cao thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện tốt; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư khang trang, sạch đẹp với hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng gắn với việc trồng hoa, cây xanh; công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường được thực hiện tốt hơn. Đồng thời, để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm gần đây, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả “Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 6-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”, nhờ vậy, kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng. Nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, vừa nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Minh Tân, Vĩnh Tiến, Ninh Khang), 14 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Ông Trịnh Việt Cường, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc cho biết: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 51 thôn NTM kiểu mẫu (trong năm 2022 có xã Vĩnh Hùng đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Minh Tân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 11 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu), huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn xóm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho người dân nông thôn làm động lực trong xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu; đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Bài và ảnh: Tô Hà