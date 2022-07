Xã Quảng Trung: Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là cơ sở, động lực để xây dựng kiểu mẫu

Tháng 6-2022, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Trung (Quảng Xương) vui mừng đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là cơ sở quan trọng để xã tiếp tục xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Hệ thống đường giao thông nông thôn của xã Quảng Trung được đầu tư khang trang.

Năm 2016, xã Quảng Trung được công nhận đạt chuẩn NTM, nhưng một số tiêu chí chỉ mới đạt ở mức tối thiểu; các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kỹ thuật cần phải đầu tư nâng cấp, mở rộng; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; trung tâm văn hóa - thể thao của xã, khu văn hóa thể thao thôn chưa đạt yêu cầu. Trước tình hình đó, bằng sự đoàn kết, quyết tâm chính trị, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Quảng Trung đã phát huy thế mạnh, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện, xã đã sớm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm cho Nhân dân hiểu rõ xây dựng NTM nâng cao chính là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từ đó tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện chương trình. Điều đáng mừng là Nhân dân ở cả 5 thôn của xã đều có sự thống nhất, đồng thuận cao về chủ trương, định hướng xây dựng NTM nâng cao với quyết tâm hoàn thành sớm nhất.

Điều này đã được thể hiện rõ thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh và các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan... Đây là cơ sở để từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM nâng cao với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Từ tình hình thực tế, đặc điểm và thế mạnh của mình, các thôn đã đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Xã đã vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông, mương thoát nước, thủy lợi nội đồng với diện tích 6.847m2, tài sản, vật kiến trúc với trị giá 4,46 tỷ đồng; xây dựng 13 vườn mẫu, cải tạo 30% số vườn hộ; gắn 602 biển “nhà sạch - vườn đẹp”. Giải phóng mặt bằng, bàn giao đất kinh doanh dịch vụ cho 4 doanh nghiệp với diện tích 9,88 ha và đất sản xuất cho 1 doanh nghiệp với diện tích 23,3 ha. Xã cũng đã xây dựng 23 km đường điện chiếu sáng trong khu dân cư... Bằng các nguồn vốn Nhân dân tự nguyện đóng góp, nguồn vốn hỗ trợ ngân sách xã, nguồn xã hội hóa, 100% các thôn thực hiện chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa; quy hoạch khu trung tâm văn hóa thể thao thôn; 5/5 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90,4%; tỷ lệ công dân kiểu mẫu đạt 75%, gia đình kiểu mẫu đạt 51%...

Một trong những điểm sáng tích cực trong xây dựng NTM nâng cao của xã đó là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân thành lập doanh nghiệp, hiện tại có 14 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, có 17 tổ hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng, đồ mộc, cơ khí, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động; nhiều cơ sở sản xuất phát triển ổn định; có trên 1.200 lao động thường xuyên làm việc cho các doanh nghiệp, tổ hợp tác với thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề kinh doanh khác được duy trì, phát triển ổn định, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Bước chuyển biến trong các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thương mại đó là nhiều hộ đã đầu tư vốn mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, cũng như trao đổi, giao lưu hàng hóa trong và ngoài khu vực...

Với sự phát triển khá đồng đều của các ngành kinh tế mà tổng giá trị sản xuất của xã từ 145,96 tỷ đồng năm 2016 đã tăng lên 396,339 tỷ đồng năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,97 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả nêu trên đã được Nhân dân ghi nhận, MTTQ xã đã tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với quá trình xây dựng NTM nâng cao của xã, kết quả đồng thuận đạt 100%. Đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao như: hội liên hiệp phụ nữ; đoàn thanh niên, gia đình ông Lê Tiến Dũng, thôn Ngọc Trà 2; ông Đỗ Việt Bắc, thôn Dũng...

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung, cho biết: Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2021 của xã là 555 tỷ đồng. Xã được công nhận đạt NTM nâng cao là động lực quan trọng để địa phương bắt tay ngay vào xây dựng và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Để đạt được mục tiêu trên, xã tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân; nhân rộng và đa dạng hóa các mô hình sản xuất; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, hạn chế chăn nuôi nhỏ trong khu dân cư; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; nâng cao tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào lớn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là tiền đề xây dựng danh hiệu công dân gương mẫu, gia đình, thôn, xã kiểu mẫu; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Bài và ảnh: Mạnh Cường